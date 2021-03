Ruft eure Dorfbewohner zurück in Dorfzentrum! Es gibt Neuigkeiten zu Age of Empires 4. Nachdem Microsoft über ein Jahr lang schwieg, hat sich der Publisher heute überraschend zu eine Ankündigung hinreißen lassen. Demnach erfahren wir am 10. April viele neue Details über das mit Spannung erwartete RTS.

Doch schon jetzt gibt es einen kleinen Vorgeschmack auf Age 4. Im Ankündigungsteaser sind ab 00:22 die ersten richtigen Gameplay-Szenen zu sehen. Diesmal kein Inengine-Kram. Ihr seht richtige Einheiten in Bewegung und auch die Benutzeroberfläche ist schon zu erkennen:

Mehr Details zur Ankündigung

Was wurde angekündigt? Microsoft hat gerade ein komplett neues Event enthüllt, in dem es ausschließlich um Age of Empires geht. Das Event wurde Fan Preview getauft und soll 30 Minuten lang mit neuen Informationen zu allen aktuellen Versionen aufwarten.

Wann findet das Event statt? Die Fan Preview startet am 10. April. Hierzulande könnt ihr den Stream um 17 Uhr am Abend verfolgen.

Wo kann ich das Event sehen? Der Stream wird live auf verschiedenen Plattformen übertragen. Sucht euch einfach aus, ob ihr lieber auf AgeofEmpires.com, Twitch, Facebook Live oder Youtube zuseht.

Was gibt es zu sehen? Microsoft verspricht noch mehr richtiges Gameplay zu Age of Empires 4. Außerdem sollen neue Völker enthüllt werden. Bislang waren nur die Engländer und die Mongolen bekannt. Zusätzlich werden Informationen zur Kampagne verraten, zu der sich die Entwickler bisher noch ausschwiegen. Außerdem soll es noch mehr Infos zu den Definitive Editionen von Age of Empires 2 und Age of Empires 3 geben.

Was zeigt das neue Gameplay?

Im aller ersten Inegine-Trailer von Age of Empires 4 konnten wir zwar die Grafik bestaunen, aber noch kein lupenreines Gameplay. Jetzt haben wir zum ersten Mal zwei Szenen gezeigt bekommen, in denen wir das Spiel in Aktion sehen. Was verrät uns das Gezeigte schon jetzt?

Ein Einblick in die Kampagne? Die erste Spielszene scheint aus einer Kampagnen-Mission zu stammen. Oben links können wir die aktuelle Aufgabe erkennen. Offenbar musste der Spieler sich vorher aber mit seiner kleinen Armee erst durch die Karte arbeiten. Auf der Minimap unten rechts ist zu erkennen, dass eine Spur durch den Nebel des Krieges führt.

Frankreich bestätigt? Bei den blauen Einheiten, die im Gameplay zu sehen sind, könnte es sich um französische Truppen handeln. Immerhin legen die sich hier wieder mit den Engländern an, was im Mittelalter deren Lieblingsbeschäftigung war. Wer genau hinsieht, kann auf einem Schild zudem die goldene Lilie auf blauem Grund erkennen. Das Zeichen gilt als heraldisches Symbol für die französische Monarchie.

Was verrät uns das Interface?

Die Benutzeroberfläche scheint zumindest in den ersten Bildern sehr einfach gehalten. Wir finden praktisch alle Informationen, die man aus Age of Empires gewohnt ist. Links sind alle 4 Ressourcen aufgezeigt und offenbar direkt daneben, wie viel Bewohner sich darum kümmern. Drüber ist das Bevölkerungslimit zu sehen, dass einmal bei 30 liegt und einmal auf bis zu 100 steigt. Neben dem Limit werden wohl untätige Dorfbewohner angezeigt.

Der Bereich in der Mitte stellt die aktuelle Armee dar. Bei »All« wird angezeigt, wie viele Einheiten gerade ausgewählt sind. Die Symbole daneben stehen offenbar für die Einheitentypen. Bei den Kronen scheint es sich um Helden oder Spezialeinheiten zu handeln. Im Gameplay erkennen wir eine davon. Und zwar einen Ritter mit einer goldenen Krone über dem Kopf.