Age of Empires 4: Season 2 ist da und bringt endlich lang ersehnte Features

Auch wenn Age of Empires 4 eines der besten Echtzeit-Strategiespiele seit Jahren ist, gibt es Grund zur Kritik. Denn kurz nach Release kam das Entwicklerteam nicht so richtig in Schwung. Es dauerte mehrere Monate, bis die erste Season startete und auch einige Features fehlten, die sich Fans schon seit der Beta eigentlich wünschten.

Jetzt startet die zweite Season und damit halten auch einige weitere dieser vermissten Spielinhalte Einzug. Wir klären euch in diesem Artikel über alles auf, was ihr zur zweiten Saison von Age of Empires 4 wissen müsst.

Den Trailer zur zweiten Season könnt ihr euch auch direkt hier anschauen:

Timings: Wann geht es los?

Offiziell startet Season 2 von Age of Empires 4 eigentlich erst am 14. Juli 2022. Eine genaue Uhrzeit hat das Entwicklungsstudio Relic noch nicht angegeben. Das gilt aber nur für den Start der Ladder-Season. Neben der neuen Ranked-Season bedeutet Season 2 aber auch ein neues großes Update für Age of Empires 4 und dieses Update mit allen zusätzlichen Inhalten ist ab heute, dem 12. Juli, verfügbar. Auch hier ist noch keine Uhrzeit bekannt.

Wann endet die Season? Die zweite Saison läuft vier Monate lang und endet frühstens am 18. Oktober 2022.

Endlich neue Features

Zu den für viele wichtigsten Neuerungen von Update 17718 gehören zahlreiche Features, die sich einige bereits zu Release gewünscht hätten. Jetzt sind sie aber endlich da.

Map Preference: Für Quick und Ranked Play könnt ihr ab sofort Karten downvoten, auf denen ihr lieber nicht spielen würdet. Bei der Auswahl der Karte wird dann jene Karte bevorzugt, die von den beteiligten Spielerinnen und Spielern kollektiv am wenigsten Downvotes erhalten hat.

Remappable Hotkeys: Es ist jetzt einfacher, Hotkeys zu finden und neu zu belegen.

Panorama Ansicht: Um eine bessere Übersicht beim Spielen zu gewährleisten, wurde eine neue Kamera-Option eingeführt. Der neue Winkel und die höhere Entfernung gibt einen besseren Überblick.

Neue Map: Es wurde eine neue Map namens The Pit eingebaut. Eine stark bewaldete Karte mit einer großen Senke samt heiliger Stätte in der Mitte.

Farbauswahl: Wir können in vielen Spielmodi jetzt vor einer Partie auswählen, in welcher Farbe unsere Fraktion dargestellt werden soll.

Wenn ihr euch dafür interessiert, wie gut sich Age of Empires 4 seit dem Release eigentlich entwickelt hat, dann lest unseren Nachtest:

Neue Events und Belohnungen

Im Verlauf der zweiten Season starten in regelmäßigen Abständen neue Events, die mit unterschiedlichen Herausforderungen aufwarten. Für jede erledigte Herausforderung bekommt ihr eine andere Belohnung, dafür müsst ihr die Herausforderungen aber in einem vorgegebenen Zeitrahmen knacken. Insgesamt wird es vier verschiedene Events geben:

Age of Discovery: 12. bis 26. Juli

12. bis 26. Juli By Stars and Sea: 9. bis 23. August

9. bis 23. August Wonders of the Deep: 7. bis 21. September

7. bis 21. September Modern Monsters: 4. bis 18. Oktober

Die kosmetischen Belohnungen von Season 2 orientieren sich alle an dem Saison-Thema, das dieses Mal an mythologische Seemonster angelehnt ist. Für das erste Event gibt es beispielsweise folgende Belohnungen:

Loggt euch während des Events ein: Schaltet ein Teleskop-Siegel für das Wappen frei.

Schaltet ein Teleskop-Siegel für das Wappen frei. Tötet 10 Einheiten mit Außenposten: Schaltet ein Krähennest-Siegel für das Wappen frei.

Schaltet ein Krähennest-Siegel für das Wappen frei. Erforscht die zusätzlichen Segel in einer Mehrspieler-Partie: Schaltet ein Segel-Siegel für das Wappen frei.

Schaltet ein Segel-Siegel für das Wappen frei. Zerstört ein feindliches Gebäude in der Dunklen Zeit während eines Mehrspieler-Matches oder eines Scharmützels: Schaltet das Profil-Portrait eines Marine-Siegels frei.

Schaltet das Profil-Portrait eines Marine-Siegels frei. Plündert das Routiers' Camp während der Kampagnen-Mission Frankreich im Chaos: Schaltet ein Hakenhand-Siegel für das Wappen frei.

Schaltet ein Hakenhand-Siegel für das Wappen frei. Schreitet durch jedes Zeitalter in einer Mehrspieler-Partie: Schaltet das Profil-Portrait eines roten Papageien frei.

Zusätzlich gibt es noch kosmetische Belohnungen abhängig davon, welchen Rang ihr während der Ranked-Season erreicht. Welche das genau sind, seht ihr hier:

Was haltet ihr von der neuen Season für Age of Empires 4? Freut ihr euch darauf oder bietet die Saison zu wenig interessante Inhalte? Schreibt es in die Kommentare!