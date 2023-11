Age of Empires 4 hat bald 16 Völker - Alles zu neuen DLC-Fraktionen und Varianten

In Age of Empires 4 wächst die Fraktionsauswahl rapide an.

Mit acht Fraktionen wurde Age of Empires 4 vor gut zwei Jahren veröffentlicht. Jetzt wird diese Anzahl bald auf das doppelte angehoben. Zumindest indirekt. Denn mit dem ersten großen Addon namens Aufstieg der Sultane halten neben komplett neuen Völkern auch einige Varianten in das Spiel Einzug.

Diese Varianten sind allerdings deutlich komplexer als viele vielleicht denken und haben mehr Einfluss, als lediglich das Aussehen von Einheiten zu verändern. Wir erklären, was die neuen Fraktionen genau ins Spiel bringen.

Zwei neue Fraktionen

Bevor wir zu den Varianten galoppieren, lasst uns erstmal einen Blick auf die wirklich komplett neuen Fraktionen werfen. Davon gibt es insgesamt zwei, die Japaner und die Byzantiner. Zu beiden Fraktionen wurden bereits Details enthüllt.

Japan

Japan ist ein Fan-Favorit, der in der Schlacht mit Samurais aufläuft und auf geheime Shinobis setzt.

Japan deckt in Age of Empires 4 einen großen historischen Rahmen ab. Es treten also Einheiten vom 8. bis zum 17. Jahrhundert auf. In der Praxis setzen die Japaner in Age 4 auf ein einzigartiges Daimyo-System, das euren Marktplatz in ein Daimyo-Anwesen umwandelt - später wird daraus sogar eine Shogun-Burg, die die Rekrutierung von Samurais ermöglicht. Auf diese Weise ist der Kern eurer Siedlung noch besser geschützt und steigert die Nahrungsproduktion durch Bauernhöfe. Insgesamt können die Japaner leicht für volle Speisekammern sorgen, denn auch ihre Fischerbote werden schnell produziert.

Einzigartige Gebäude:

Bauernhaus: Diese Gebäude wird früh im Spiel errichtet und fungiert sowohl als Haus, als auch als Mühle.

Diese Gebäude wird früh im Spiel errichtet und fungiert sowohl als Haus, als auch als Mühle. Die Schmiede: Die Schmiede der Japaner ist natürlich eine Schmiede, aber kann auch als Minenlager dienen, wo Steine oder Gold landen.

Die Schmiede der Japaner ist natürlich eine Schmiede, aber kann auch als Minenlager dienen, wo Steine oder Gold landen. Koka Township: Dieses Wahrzeichen lässt euch Shinobi rekrutieren, die sich als feindlicher Dorfbewohner tarnen kann, um Gebäude zu sabotieren.

Dieses Wahrzeichen lässt euch Shinobi rekrutieren, die sich als feindlicher Dorfbewohner tarnen kann, um Gebäude zu sabotieren. Kura Storehouse: Dieses Wahrzeichen hilft bei der Wirtschaft, indem Waren jeder Art hier abgegeben werden können und gelegentlich kostenlose Felder spawnen.

Dieses Wahrzeichen hilft bei der Wirtschaft, indem Waren jeder Art hier abgegeben werden können und gelegentlich kostenlose Felder spawnen. Floating Gate: Mit dem Floating Gate können die Japaner Shinto-Priester ausbilden, die besondere Objekte in Gebäude platzieren, um diese zu buffen.

Mit dem Floating Gate können die Japaner Shinto-Priester ausbilden, die besondere Objekte in Gebäude platzieren, um diese zu buffen. Temple of Quality: Mit dem großen Tempel werden buddhistische Mönche rekrutiert, die den Schaden gegnerischer Einheiten reduzieren.

Mit dem großen Tempel werden buddhistische Mönche rekrutiert, die den Schaden gegnerischer Einheiten reduzieren. Castle of the Crow: Diese Burg erzeugt regelmäßig Handelskarawanen, die Handelsposten ansteuern können.

Diese Burg erzeugt regelmäßig Handelskarawanen, die Handelsposten ansteuern können. Tanegashima Gunsmith: Mit diesem Wahrzeichen könnt ihr Schwarzpulver-Einheiten ausbilden, darunter die sehr mächtigen Ozutsu-Schützen.

Byzanz

Das mächtige Byzanz hätten sich viele schon zu Release gewünscht, jetzt ist es endlich da.

Das mächtige byzantinische Reich ging natürlich aus den Resten des Oströmischen Reiches hervor und wurde sich von den Fans vielfach gewünscht. Im Spiel wird hier ein Zeitrahmen von 600 Jahren abgedeckt, vom 9. bis ins 15. Jahrhundert. Das alte Rom zeigt sich in dieser Fraktion, denn Byzanz greift auf Olivenöl als zusätzliche Ressource zurück und kann Zisternen und Aquädukte bauen. Militärisch verfügen die Byzantiner über eine bunte Auswahl an Söldner-Einheiten. Besonders hässlich wird es, wenn die Byzantiner ihre Kriegsmaschinen mit griechischem Feuer ausstatten.

Einzigartige Gebäude:

Zisternen: Diese Wasserbecken sind durch Aquädukte verbunden und lassen Dorfbewohner schneller Ressourcen sammeln, wenn sie sich in der Nähe aufhalten.

Diese Wasserbecken sind durch Aquädukte verbunden und lassen Dorfbewohner schneller Ressourcen sammeln, wenn sie sich in der Nähe aufhalten. Grand Winery: Das Weingut produziert im Spiel zwar eigentlich Olivenöl, lockt mit dem Versprechen von Wein aber immerhin auch Söldner an.

Das Weingut produziert im Spiel zwar eigentlich Olivenöl, lockt mit dem Versprechen von Wein aber immerhin auch Söldner an. Hippodrom: Diese klassisch römische Pferderennbahn lässt Byzanz sehr schnell Kavallerie rekrutieren. Beispielsweise die Kataphrakte, eine mächtige Ritter-Einheit.

Diese klassisch römische Pferderennbahn lässt Byzanz sehr schnell Kavallerie rekrutieren. Beispielsweise die Kataphrakte, eine mächtige Ritter-Einheit. Golden Horn Tower: Auch der goldene Turm sorgt für Söldner-Zuwachs, die hier automatisch und kostenlos rekrutiert werden.

Auch der goldene Turm sorgt für Söldner-Zuwachs, die hier automatisch und kostenlos rekrutiert werden. Cistern of the First Hill: Diese besondere Zisterne soll mächtige Heilung für die Truppen garantieren.

Diese besondere Zisterne soll mächtige Heilung für die Truppen garantieren. Foreign Engineering Company: Dieses Gebäude lässt euch besondere Belagerungsgeräte aus der ganzen Welt errichten.

Dieses Gebäude lässt euch besondere Belagerungsgeräte aus der ganzen Welt errichten. Palatine School: Mit dieser Militär-Akademie werden die Kerneinheiten der Byzantiner noch mächtiger.

Vier neue Varianten

Zusätzlich führt Aufstieg der Sultane erstmals in der AoE-Geschichte Varianten für bereits existente Fraktionen ein. Diese Varianten basieren zwar auf einem bekannten Volk, spielen sich allerdings trotzdem ein Stück anders und setzen sogar auf einzigartige Einheiten und Mechaniken. Das sind die vier neuen Varianten:

Ayyubids (Abbasiden Dynastie): Diese Varianten interpretiert das Haus der Weisheit etwas anders und lässt euch beim Bau jedes Flügels zwischen zwei Boni wählen, statt auf einzigartige Technologien zu setzen. Das soll sie sehr anpassungsfähig machen. Außerdem verlassen sie sich im Gefecht vor allem auf Kamelreiter.

Diese Varianten interpretiert das Haus der Weisheit etwas anders und lässt euch beim Bau jedes Flügels zwischen zwei Boni wählen, statt auf einzigartige Technologien zu setzen. Das soll sie sehr anpassungsfähig machen. Außerdem verlassen sie sich im Gefecht vor allem auf Kamelreiter. Jeanne d'Arc (Frankreich): Diese Variante setzt auf die erste klassische Heldeneinheit in der Serien-Geschichte. Die ganze Fraktion ist darauf ausgelegt, von Jeanne d'Arc unterstützt zu werden. Die Heldin beginnt als kompetente Dorfbewohnerin, wird dann zu einer starken Kämpferin und später einer Anführerin, die ganze Armeen bufft.

Diese Variante setzt auf die erste klassische Heldeneinheit in der Serien-Geschichte. Die ganze Fraktion ist darauf ausgelegt, von Jeanne d'Arc unterstützt zu werden. Die Heldin beginnt als kompetente Dorfbewohnerin, wird dann zu einer starken Kämpferin und später einer Anführerin, die ganze Armeen bufft. Order of the Dragon (Heiliges Römisches Reich): Diese Fraktion basiert auf dem Drachenorden von Kaiser Sigismund von Luxemburg. Damit wird die deutsche Fraktion im Spiel überarbeitet und setzt deutlich mehr auf enorm mächtige Einheiten, die dafür aber auch sehr viel kosten. Ihr habt also eine kleinere Armee, in der aber jeder Soldat länger lebt und fester zuhaut.

Diese Fraktion basiert auf dem Drachenorden von Kaiser Sigismund von Luxemburg. Damit wird die deutsche Fraktion im Spiel überarbeitet und setzt deutlich mehr auf enorm mächtige Einheiten, die dafür aber auch sehr viel kosten. Ihr habt also eine kleinere Armee, in der aber jeder Soldat länger lebt und fester zuhaut. Zhu Xi's Legacy (China): Anders als bei der normalen chinesischen Fraktion, setzt Zhu Xi's Legacy vor allem auf enorme wirtschaftliche Stärke und Effizienz, opfert dafür aber das Potenzial zur schnellen Expansion. Außerdem können sie schon früh im Spiel auf mächtige Infanterie und Kavallerie zugreifen, anstatt sich erst gegen Ende auf Schwarzpulver zu verlassen.

Neben diesen neuen Fraktionen und Varianten bietet der erste kostenpflichtige DLC für Age of Empires 4 auch noch 10 neue Schlachtkarten sowie zwei neue Biome - den japanischen Frühling und die Savanne. Zudem wird es erstmals neue Einzelspieler-Missionen geben, die sich um die europäischen Kreuzzüge in den Mittleren Osten drehen. Der DLC kostet 15 Euro.

Freut ihr auch auf Aufstieg der Sultane oder hättet ihr von dem ersten großen DLC für das RTS etwas mehr erwartet?