Splatter, Gore, aufgefressene Babies - ab und an erscheinen Spiele, die unser Medium ganz bewusst an die Grenzen des bisher Gewagten treiben wollen, mal aus reiner Provokation, mal mit gezielter Aussage.

Was auch immer Agony im Detail erreichen will: Es gehört definitiv zu den grenzüberschreitenden Spielen. Und zwar so sehr, dass die Entwickler vor Release Schnitte vornehmen mussten, um durch die diversen Prüfstellen der Landesbehörden zu kommen. Diese Rechnung geht auf, wie das Team bestätigt.

"Agony wurde von der PEGI und anderen Rating-Behörden freigegeben. Die vorgenommene Zensur betrifft lediglich einige Sekunden in zwei der sieben Enden und einige Szenen, die ihr eventuell nach dem Ende des Spiels freischaltet."

Um diese Zensur langfristig zu umgehen, wurde ein Uncut-Patch angekündigt, der die gekürzten Szenen nach Release wieder reinpacken soll. Aus juristischen Gründen musste dieses Vorhaben allerdings ebenfalls gestrichen werden. Als neue Lösung versprechen die Entwickler ein Video, das die gestrichenen Szenen enthält.

Wobei wir anhand der Trailer nicht vermuten, dass es Agony an Brutalität und Gewalt mangeln wird. In der offiziellen Bekanntmachung der gestrichenen Inhalte findet ihr sogar eine Stichpunkt-Liste mit all den Splatter-Elementen, die nach wie vor im Spiel sind. Falls euch das wichtig ist.

Unsere Preview zu Agony: Das Ekelhafteste, was wir je gespielt haben