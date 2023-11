»Er ist der Auserwählte«: Der Anakin-Darsteller ist wohl auch in echt mit dem Lichtschwert unschlagbar

Wenn es nach Dave Filoni geht, muss man über den Auserwählten der Skywalker-Saga gar nicht erst diskutieren. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Ob ihr Hayden Christensen als Anakin Skywalker leiden könnt, hängt wahrscheinlich damit zusammen, wann ihr die umstrittenen Star-Wars-Prequels gesehen habt. Mittlerweile lässt sich jedoch guten Gewissens behaupten: Die Wahrnehmung der Fans hat sich spürbar gedreht!

Soll heißen: Hayden Christensen wird in der Krieg-der-Sterne-Community mit offenen Armen empfangen und auch die Prequel-Trilogie wird mittlerweile mehr gelobt als verteufelt. Über diese Wandlung könnte auch der neue Lucasfilm-Chef Dave Filoni kaum glücklicher sein, der seit Kurzem gemeinsam mit Kathleen Kennedy über die Zukunft von Star Wars entscheidet.

Ein echter Künstler mit dem Lichtschwert

Nachdem Hayden Christensen bereits für die Kenobi-Serie mit Ewan McGregor als Anakin Skywalker zurückkehrte, folgte darauf sein Auftritt in Ahsoka mit Rosario Dawson. Dafür durften Filoni und Christensen erstmals direkt miteinander arbeiten und offenbar hat es zwischen den beiden direkt gefunkt.

In der Ahsoka-Serie zückte Hayden Christensen erneut das Lichtschwert und Filoni im Gespräch mit Entertainment Weekly zufolge ist der Schauspieler nicht nur vor der Kamera damit unschlagbar:

Wie [Hayden Christensen] mit dem Lichtschwert umgeht, ist einfach Wahnsinn. Er ist der Auserwählte - daran gibt es keinen Zweifel. [...] Es war super aufregend, [bei Ahsoka] mit jemandem zusammenzuarbeiten, der eine ähnliche Erfahrung hat und die Dinge rund um Anakin so sieht, wie ich und George [Lucas] es tun. Wir haben uns auf dieser Ebene wirklich verstanden und auch, wie wir das [in Ahsoka] darstellen wollten.

In ihrer persönlichen TV-Serie sucht der eigentlich längst verstorbene Anakin Skywalker seine ehemalige Schülerin Ahsoka auf, um ihr eine letzte Lektion zu erteilen. Die Folge, die sich aus diversen Clone-Wars-Flashbacks zusammensetzt mit Anakins Verwandlung in Darth Vader spielt und auch einen Lichtschwertkampf zwischen ihm und Ahsoka zeigt, wurde von Fans als eine der besten Star-Wars-Folgen überhaupt angepriesen.

Wie geht es jetzt mit Star Wars weiter?

Ob und in welcher Form Hayden Christensen nochmal als Anakin Skywalker zurückkehrt (egal, ob für einen Kinofilm oder eine TV-Serie), ist aktuell nicht bekannt. Da Dave Filoni jetzt aber bei der Zukunft von Star Wars mitzureden hat, besteht dafür definitiv eine Chance. Immerhin ist der neue Lucasfilm-Chef dafür bekannt, für die Prequels und Klonkriege-Ära eine gewisse Schwäche zu haben.

Vorerst geht es mit Staffel 2 von Ahsoka weiter, während Filoni in den kommenden Jahren sogar einen eigenen Star-Wars-Film herausbringt. Der soll als großes Finale seiner aktuellen TV-Serien wie zum Beispiel The Mandalorian oder The Book of Boba Fett fungieren.

Wie gut hat euch die Rückkehr von Hayden Christensen als Anakin Skywalker in der Ahsoka-Serie gefallen? Würdet ihr euch über mehr Auftritte des Star-Wars-Veterans in seiner Rolle freuen oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an neue Krieg-der-Sterne-Filme und -Serien unter Dave Filoni? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!