Ahsoka: Zu Staffel 2 der Star-Wars-Serie gibt’s jetzt ein enttäuschendes Update

Da haben wir uns wohl zu früh gefreut. Eigentlich hätte man darauf hoffen können, dass die zweite Staffel Ahsoka nicht zu lange auf sich warten lässt. Immerhin gab es bereits Hinweise von Disney selbst, während ein etablierter Insider im Oktober 2023 davon sprach, dass es für die Fortsetzung schon grünes Licht geben soll.

Ein neues Update von Rosario Dawson persönlich dämpft aber nun die Vorfreude auf die zweite Ahsoka-Season - zumindest ein bisschen. Im Zuge des Dagobah-Dispatch-Podcasts wurde die Hauptdarstellerin nämlich danach gefragt, ob sie schon ein Teil der Gespräche um eine neue Staffel sei. Das beantwortet Dawson mit einem unmissverständlichen Nein .

Was bedeutet das für Staffel 2 von Ahsoka?

Autsch. Doch müssen Star-Wars-Fans damit die Hoffnung auf mehr Ahsoka begraben? Mitnichten. Dass sich die Entwicklung von TV-Produktionen mal etwas länger ziehen kann, kommt schon mal vor. Außerdem startete die erste Ahsoka-Season unter erschwerten Bedingungen: Überschattet vom plötzlichen Tod von Ray Stevenson (Baylan Skoll) und inmitten eines monatelang anhaltenden Drehbuchautoren/Schauspieler-Streiks.

Viel zu tun für Filoni: Darüber hinaus dürfte der Ahsoka-Showrunner Dave Filoni mit seiner neuen Position bei Lucasfilm ordentlich ausgelastet sein: Im November 2023 wurde bekannt, dass Filoni als neuer CCO gemeinsam mit Kathleen Kennedy über die Zukunft von Star Wars in Film und TV entscheidet.

Ein Filoni-Film kommt ebenfalls: Zuvor verantwortete Filoni nur seine kleine und zwischen Episode 6 und 7 angesiedelte Sternensaga: TV-Serien wie The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka und Skeleton Crew steuern auf ein Kinofilm-Finale zu, dass irgendwann in den kommenden Jahren aufschlagen soll.

Ahsoka wird nur noch wichtiger, nicht weniger wichtig: Und dabei dürfte natürlich Ahsoka Tano beziehungsweise die Fortführung ihrer persönlichen Geschichte bei Disney Plus ebenfalls eine tragende Rolle spielen. Eine zweite Staffel dürfte also weiterhin kommen, aber offenbar später, als sich der ein oder andere Fan vielleicht erhofft hat. Eine offizielle Bestätigung lässt noch auf sich warten.

