Tycoon statt Rollenspiel: Die Wartales-Macher kündigen eine mittelalterliche Brauerei-Simulation an

Lasst euch nicht lumpen, hoch den Humpen!

Eine Neuankündigung der etwas ungewöhnlichen Sorte gab es auf der jüngst stattgefundenen PC Gaming Show. In Ale Abbey erwartet euch eine Wirtschafts-Simulation. Ihr hantiert aber nicht etwa mit dutzenden Waren und Gütern, sondern nur mit einer einzigen Ressource: Bier!

Die Bierkultur der Mönche steht hier im Mittelpunkt eures wirtschaftlichen Handelns. Wir haben alle derzeit bekannten Infos für euch, um euren Wissensdurst zu stillen. Aber als Einstieg schauen wir uns erst einmal gemeinsam den Ankündigungstrailer an:

1:00 Ale Abbey: In diesem Tycoon-Spiel dreht sich alles um mittelalterliches Bier

Ein Traum für Bier-Fans?

Trotz der einfachen Prämisse soll Ale Abbey durchaus spielerische Tiefe zu bieten haben. Ihr stellt natürlich nicht nur eine Biersorte her, sondern jede Menge - von Lager über Pils bis hin zu hochprozentigem Porter. Dafür steht euch eine reichhaltige Auswahl an Zutaten zur Verfügung, die ihr nach und nach freischaltet und euch Zugang zu immer komplexeren Rezepten gewähren.

Auch eure klösterliche Brauerei könnt ihr mit Upgrades ausbauen. Eine Bibliothek erlaubt es euch etwa, noch besser nach dem perfekten Bier zu forschen. Je größer der Hort des Wissens ist, umso schneller entdecken eure Mönche neue Rezepte.

Ihr trinkt das ganze wertvolle Gebräu natürlich nicht alleine. Wir reden hier schließlich von einer Wirtschafts-Simulation, das heißt also: Ihr zieht hinaus in die Welt und verkauft eure Biere an die mittelalterliche Bevölkerung. Der Profit kommt dann eurem Kloster zugute.

Screenshots aus Ale Abbey

Ja, mein hicks Lord!

Übrigens muss euer Bier nicht nur den gutbürgerlichen Kehlen auf dem Marktplatz schmecken. Es ist auch ungemein wichtig, dass ihr den Lord eurer Provinz zufriedenstellt. Denn nur, wenn der Herrscher euch gut gewogen ist, beschützt er euer Kloster auch mit seinen Soldaten vor Banditen und anderen Gefahren.

Doch warum überhaupt dieses Setting? Mit der ungewöhnlichen Idee von Ale Abbey möchte das Entwicklerteam vor allem aufzeigen, wie sehr selbst heutige Brauereien noch von der damaligen Handwerkskunst der Mönche profitieren.

Emiliano Pastorelli, Game Director bei Hammer & Ravens sagt hierzu:

In der Vergangenheit gab es viele Klöster, die Bier herstellten und verkauften, um ihre Einrichtungen zu finanzieren. Moderne Brauereien haben von diesen ursprünglichen Fortschritten und Techniken profitiert und die Spieler können den Ruhm der Vergangenheit dank Ale Abbey auf höchst unterhaltsame Weise nacherleben!

Erscheinen soll Ale Abbey nach aktuellem Stand im vierten Quartal 2024. Der Release ist derzeit offenbar nur via Steam vorgesehen. Als Publisher fungiert Shiro Unlimited, die unter anderem bereits das Rollenspiel Wartales und den Aufbautitel Northgard vertrieben haben.

Wie gefällt euch die Idee der Wirtschafts-Simulation? Habt ihr selbst ein Faible für das Bierbrauen und wenn ja, kann euch Ale Abbey deshalb schon auf den ersten Blick abholen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!