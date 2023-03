Noch ist offen, woran das neue Team sitzt, aber vielleicht wird es ja auch ein Alien Isolation 2 oder ein Rome 3?

Creative Assembly (CA), der Entwickler von Hits wie Alien Isolation oder der Total War-Reihe hat auf Twitter die Gründung eines neuen Studios bekannt gegeben. Das Team ist in Newcastle in England zu Hause. Es soll bereits gemeinsam mit dem Kernteam in Sussex an einem bisher nicht angekündigten Spiel arbeiten.

Am selben Standort ist obendrein ein Team untergebracht, das unter dem Namen Continuous Improvement (zu Deutsch: fortwährende Verbesserung) aufgelistet wird. Ihre Aufgabe soll es laut CA sein, unternehmensübergreifend an der Optimierung der Werkzeuge, Arbeitsabläufe und der Entwicklungserfahrung mitzuwirken.

Ein Unternehmen, mehrere Studios

Newcastle ist nicht die erste Expansion: So wurde 2017 vom Crysis-Entwickler das Studio Crytek Black Sea in Sofia, Bulgarien, gekauft. Heute firmiert das Unternehmen als Creative Assembly Sofia und steckt zum Beispiel hinter dem Spinoff Troy: A Total War Saga.

Woran arbeitet das neue Team in England? Noch ist das leider komplett unklar. Wie aus dem Tweet hervorgeht, haben sie bisher kein Wort über das Spiel verloren. Auch die Zusammenarbeit mit dem Hauptquartier in Sussex muss auf nichts Bestimmtes hindeuten.

Aktuell ist bei CA folgendes in Arbeit:

Neue Inhalte für Total War: Warhammer 3

Der noch 2023 für einen Release geplante Multiplayer-Shooter Hyenas

Hinzu kommen eine Reihe von nicht näher kommunizierten Projekten, wie nun auch im Falle des neuen Teams in Newcastle.

Aktuell erscheint von CA vor allem Neues zu Total War: Warhammer 3, wie zum Beispiel die neue Erweiterung Forge of the Chaos Dwarf.

Indes wird eines durch die Expansion mehr als deutlich: Creative Assembly will sich nicht auf dem Erfolg von Total War: Warhammer 3 ausruhen, sondern die Schlagzahl wohl eher erhöhen. Vielleicht ist das ja ein Hoffnungsschimmer für Fans, die bereits Jahren sehnsüchtig auf Medieval 3 warten.

Was erwartet ihr euch von dem neuen Studio? Würde euch ein Alien Isolation 2 reizen? Oder sollte sich CA lieber mal an einem ganz neuen Setting für seine Total War-Reihe versuchen? Erzählt es uns in den Kommentaren!