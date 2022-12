In Elite Dangerous herrscht Krieg: Aliens bedrohen die Open World wie nie zuvor

Massenweise Aliens strömten in die Systeme der Menschheit, nachdem wochenlang mysteriöse Objekte durch die Milchstraße gegeistert waren. Was wie der Plot eines Sci-Fi-Streifens klingt, findet gerade in der virtuellen Galaxie von Elite Dangerous statt.

Inzwischen entpuppten sich die riesigen Mahlströme als eine Art Mutterschiff, umgeben von tödlichen Säurewolken und offenbar Ausgangspunkt für die Flotten der Thargoiden. Die Alien-Spezies ging vom passiven respektive gelegentlichen Auftreten in den Kriegszustand über, nachdem in der Story ein menschlicher Versuch kolossal gescheitert war, sie mit einer Superwaffe zu vernichten.

Nun kämpfen Kommandanten nicht nur ums nackte Überleben in der Bubble, also den von Menschen kolonisierten Regionen der Milchstraße, sondern auch um ihre virtuelle Heimat selbst. Denn jetzt können ganze Systeme und laut Entwickler Frontier auch die komplette Bubble in die Hand der Thargoiden fallen, was die Menschheit vermutlich zum Rückzug in die fernen Grenzsysteme von Colonia zwingen würde.

Was dem vorausging, könnt ihr hier nachlesen:

49 3 Elite Dangerous Riesiges Objekt versetzt Fans in Aufruhr

Alles steht auf dem Spiel

Die Spieler lassen sich ungern aus der liebgewonnenen Bubble verjagen, soviel steht mal fest. Einige zweifeln zudem daran, dass Frontier einen so großen Einschnitt wie den kompletten Verlust der Bubble (inklusive der geschützten Newbie-Systeme) tatsächlich umsetzen würde. Aber so ganz sicher kann man auch nicht sein.

Das Weltraum-Flugspiel bekam zuletzt mit Elite Dangerous: Odyssey die lange erwarteten Ego-Shooter-Elemente. Im Video zum Release begutachteten wir die Neuerungen:

16:54 Elite Dangerous: Odyssey - Weltraum-Sim wird zum Ego-Shooter, und klingt auch so

Jedenfalls kämpfen Spieler momentan wie wild mit den Thargoiden um die Systeme. Es herrscht Krieg, intensiver als jemals zuvor und nach jetzigem Wissensstand auch mit größeren Risiken für alle Fans des Spiels. Entsprechend werden Erfolge inbrünstig gefeiert, vorzugsweise in bester Rollenspielmanier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Der Preis des Krieges

Bei der Schlacht um die Wakata-Station wurden bislang tausende Spielerschiffe zerstört. Unter anderem wegen neuer Alien-Schiffsvarianten, die besonders gefährlich sind und auch für Kommandanten eine Gefahr darstellen, die schon viel Erfahrung als Thargoid-Jäger sammeln konnten.

Der süße Geschmack des Sieges hält momentan nur kurz in Elite Dangerous. Eifrige Beobachter melden bereits die nächsten Systeme, in denen die Thargoiden-Maelstroms erwartet werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Wie es auch endet: Momentan ist eine spannende Zeit für Fans von Elite. Nie stand so viel auf dem Spiel, selten gab es mehr zu tun für Raumjäger. Ach Mensch, echt blöd, dass mein Schiff irgendwo auf halbem Wege Richtung Hutton Orbital in der Leere hängt. Gerade jetzt könnte die Menschheit meine Fer-de-Lance gut gebrauchen.

Glaubt ihr, dass die Bubble ernsthaft in Gefahr ist? Was habt ihr mit den Thargoiden schon erlebt? Schreibt uns gerne in die Kommentare!