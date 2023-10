Alle Planeten in Starfield: Spieler erreicht nach 180 Stunden Arbeit einen irren Meilenstein

Der Weltraum, unendliche Weiten, dies sind die Abenteuer des vielleicht etwas wahnsinnigen Erkunders, der alle Planeten in Starfield besucht hat.

Die Galaxie von Starfield ist gewaltig, mit Tausenden Himmelskörpern in mehr als 100 Systemen gibt es ordentlich was zu erkunden. Und mindestens ein Spieler ist dies auch wirklich ernsthaft angegangen: Er hat nach eigener Aussage alle Planeten in Bethesdas Science-Fiction-Rollenspiel betreten:

180 Stunden, mehr als 1500 Planeten

Nach mehr als 180 Stunden reiner Erkundungszeit hat Reddit-Nutzer DoomZero 1695 Planeten gescannt und bis auf einen davon auch allesamt vollständig erkundet.

Warum ist nicht alles erkundet? An mangelnder Gründlichkeit liegt es auf keinen Fall, denn der begeisterte Forscher erklärt selbst, wieso er seine selbst auferlegte Mission nicht auch nach der Statistik vollenden konnte. Der Grund ist wenig überraschend, nämlich Bugs.

In mehreren Fällen hatte er Probleme dabei, alle vom Spiel erwarteten Features eines Planeten zu scannen. So zeigte sich besonders die Fauna in mehreren Fällen als derart scheu, dass sie gar nicht erst spawnen wollte. Meist konnte er dies auf verschiedene Weisen beheben, nur in dem einen Fall wurde er zum Aufgeben gezwungen.

Doch DoomZero weiß schließlich für sich, auch wenn Starfields-Statistik ihm seinen vollständigen Triumph (noch) nicht vergönnt, dass er alle weißen Flecken auf der Sternenkarte ausradiert hat. Er hat Starfield vermessen, wie es ihm auch ein Kommentar auf Reddit bescheinigt.

Und? Wie weit seid ihr mit eurer Erkundung? Habt ihr auch nur annähernd derart gründlich die Weite des Universums von Starfield durchforstet? Oder steht ihr quasi noch vor einer schier unergründlich großen Ansammlung von Sternen und Planeten? Und was war euer spannendstes oder auch lustigstes Erlebnis während der Forschungsreisen? Schreibt uns eure Geschichten gerne in die Kommentare!