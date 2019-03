Dass die knüppelharten Souls-Spiele von dem japanischen Entwickler From Software dafür bekannt sind, Spieler zum weinen zu bringen, ist ja nichts Neues.

Im Falle von The Happy Hob sind es aber Tränen der puren Freude und Erleichterung, als er den finalen Boss von Dark Souls 3 besiegt.

Dabei handelte es sich allerdings um keinen gewöhnlichen Sieg, sondern um das grandiose Ende eines kompletten Playthroughs aller Teile ohne einen einzigen Treffer einstecken zu müssen. Ein absolutes Novum.

The Happy Hob gelang damit bei allen Spielen, was die meisten von uns nicht einmal bis zum ersten Boss hinkriegen. Insgesamt soll der sogenannte "God Run" über 16 Stunden lang gedauert haben. Am Stück, allerdings zwangsläufig mit gelegentlichen Pausen dazwischen. Ein einziger Treffer hätte bedeutet, alle Spiele von vorne anzufangen.

Perfektes Timing

Schon mehrmals hatte der Streamer sich an dieser Herausforderung versucht, doch nur dieses Mal hat es auch geklappt. Gerade rechtzeitig, denn passenderweise könnte er ab morgen direkt mit dem neuen Titel von From Software weitermachen. Dann erscheint nämlich Sekiro: Shadows Die Twice, welches in Sachen Schwierigkeit sogar noch einmal einen drauf setzt.

Bei der Reihenfolge ging The Happy Hob nicht chronologisch vor, sondern variierte in der Abfolge. Als erstes spielte er Bloodborne durch, danach folgte Dark Souls 2, daraufhin Dark Souls, dann Demon's Souls und letztendlich Dark Souls 3.

Schon vor drei Jahren machte The Happy Hob das erste Mal Schlagzeilen. Damals wurde bekannt, dass er der erste Spieler war, dem es gelungen ist Dark Souls 3 durchzuspielen ohne getroffen zu werden. Selbst das klang für Dark-Souls-Direktor Hidetaka Miyazaki seiner Zeit schon als zu gut um wahr zu sein.

Vermutlich wird sich The Happy Hob bald auch in Sekiro ans Werk machen und versuchen, das Spiel zu meistern. Bis dahin hat er sich aber ein wenig Erholung verdient.

