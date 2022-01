Durch eine Sicherheitslücke in Dark Souls 3 können Hacker in fremde PCs eindringen und sie sogar komplett zerstören. Das geht aus übereinstimmenden Medienberichten von The Verge und Inven Gglobal hervor.

Demnach habe sich während einer Übertragung des Dark-Souls-Streamers The Grim Sleeper plötzlich das Spiel geschlossen und die Text-zu-Sprache-Funktion von Microsoft Powershell aktiviert. Ein Unbekannter habe dann damit den Streamer beschimpft, zu einem Schaden sei es jedoch nicht gekommen.

Was war passiert?

Der Hacker nutzt offenbar einen RCE-Exploit (Remote Code Execution). Damit kann man theoretisch jede Art von Programm auf einem fremden Rechner starten und so die komplette Kontrolle erlangen. Im Extremfall kann man über RCE auch Computer zerstören.

Wer steckt dahinter?

Der Angriff im Fall von The Grim Sleeper war offenbar nicht in böswilliger Absicht entstanden: Aus einer Nachricht im SpeedSouls-Discord geht hervor, der Angreifer habe damit auf die Sicherheitslücke aufmerksam machen wollen. Zuvor seien seine Hilferufe an den Entwickler FromSoftware ignoriert worden.

Was ist RCE?

Durch den Exploit kann ein Hacker potenziell jede beliebige Software übers Internet auf einem anderen PC starten. Laut Kaspersky ist es eine der gefährlichsten IT-Schwachstellen überhaupt. Hacker könnten PCs sperren, Daten wie Passwörter stehlen, Malware ausführen und vieles mehr.

Wie kann ich mich schützen?

Spieler werden dringend dazu aufgerufen, sämtliche Spiele von FromSoftware aktuell nur offline zu spielen. Der RCE-Exploit funktioniere nur, wenn betroffene User online spielen, so Aaron Alford von Inven Global. Das von der Community ins Leben gerufene Anti-Cheat-Projekt Blue Sentinel hat außerdem von dem Hack Wind bekommen und arbeitet nun an einem inoffiziellen Fix – gemeinsam mit dem Angreifer auf The Grim Sleeper.

Was sagt der Hersteller?

Laut Blue Sentinel sei der Community Manager von Elden Ring bereits informiert worden. Ein Mitarbeiter von Bandai Namco schrieb: »Ein entsprechender Bericht wurde an das interne Entwicklerteam weitergeleitet. Wir sind sehr dankbar für den Hinweis aus der Community.« Zu einem offiziellen Patch gibt es bisher noch keine Aussage.

Update: Die Entwickler kündigen nun auf Twitter an, die PvP-Server vorübergehend komplett abzuschalten. Man arbeite an einem nicht näher genannten Problem mit den Online-Diensten.

Welche Spiele sind betroffen?

Laut Blue Sentinel könnten neben Dark Souls 3 auch Dark Souls 1 und 2 sowie die Remaster-Versionen betroffen sein. Da auch das kommende Elden Ring auf der gleichen Engine läuft, könnte die RCE-Schwachstelle auch dort auftreten, warnt das Kollektiv. FromSoftware hat sich dazu bisher nicht positioniert.

