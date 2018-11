Temtem - Das erwartet euch im Alpha-Test des Pokémon-Konkurrenten

Am 28. November will Crema Games die Alpha von Temtem starten. In einem Blogpost erklärt der Entwickler, was ihr alles ausprobieren könnt. Unter anderem könnt ihr die erste Insel namens Deniz komplett erkunden und neben PvE- auch PvP-Kämpfe bestreiten.