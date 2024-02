Die Ahsoka-Serie erfüllte für Hayden Christensen einen Traum, von dem er nicht mal wusste, dass er ihn hat

Hayden Christensen könnte offenbar kaum glücklicher sein, was seinen Auftritt als Anakin Skywalker in der Ahsoka-Serie angeht. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Es hat knapp 17 Jahre gebraucht, aber mittlerweile ist Hayden Christensen erneut ein fester Bestandteil des Star-Wars-Universums: Zuerst kehrte er für Kenobi zurück, danach für die Ahsoka-Serie bei Disney Plus.

Seine Rückkehr wurde von zahlreichen Krieg-der-Sterne-Fans mit offenen Armen empfangen. Gerade Anakins Auftritt im Zuge exzessiver Clone-Wars-Flashbacks bei Ahsoka sorgte für großen Jubel und Beifall unter Zuschauern.

Immerhin handelte es sich dabei auch um das erste Mal, dass Anakin Skywalker und Ahsoka Tano im Zuge einer Live-Action-Verfilmung gemeinsam vor der Kamera stehen. In einem neuen Interview mit Empire verrät Christensen, dass dabei für ihn sogar ein Traum in Erfüllung ging. Nur wusste er davor nicht einmal, dass er diesen Traum überhaupt hatte.

Tief in die Klonkriege eingetaucht

Dabei erklärt Christensen, dass er nie damit gerechnet hatte, fast 20 Jahre später für eine Rückkehr zu Star Wars rekrutiert zu werden: Ursprünglich ging der Schauspieler davon aus, dass mit Episode 3 - Die Rache der Sith seine Karriere als Jedi ein Ende gefunden hätte.

Für sein Wiedersehen mit Ewan McGregor bei der Kenobi-Serie holte Christensen dann nach, was er zuvor beim Sternenkrieg verpasst hatte. Speziell setzte er sich mit der Animationsserie The Clone Wars auseinander, in der die Beziehung von Anakin und Obi-Wan vertieft wurde und natürlich Ahsoka Tano eine immer wichtigere Rolle einnahm.

Im Nachhinein eine glückliche Entscheidung, sollte ja dann später in der Ahsoka-Serie auch das Meister/Schüler-Verhältnis von Anakin und seiner ehemaligen Padawan von großer Bedeutung sein:

Die Szenen, die ich als Anakin in der Ahsoka-Serie spielen durfte, erfüllten mir einen Traum, von dem ich nicht mal wusste, dass ich ihn habe. Als ich mich auf Kenobi vorbereitet hatte, fing ich gerade erst an, tief in The Clone Wars einzutauchen - und ich habe es geliebt! [...] Ich erinnere mich, mir gedacht zu haben Mann, es wäre so cool, dass in einer Realverfilmung zu sehen. [...] Genauso hatte mir George Lucas das beschrieben, was zwischen Episode 2 und 3 passierte, als wir an Die Rache der Sith dran waren. Als mich also Dave Filoni und Jon Favreau darauf vorbereiteten, dass sie genau das erkunden wollten, war ich sowas von an Bord. Und ich liebe, was letztendlich dabei herausgekommen ist.

Wie stehen die Chancen für mehr Anakin in Ahsoka: Staffel 2?

Das Wiedersehen von Anakin Skywalker und Ahsoka Tano mitsamt der Klonkriege-Flashbacks gilt unter Fans definitiv als großes Highlight der Star-Wars-Serie. Manch einer ging sogar so weit, die Szenen als das Beste zu bezeichnen, was das Krieg-der-Sterne-Universum zu bieten hat.

Für Ahsoka wurde mittlerweile eine zweite Staffel längst offiziell bestätigt. Und allem Anschein nach könnte dafür Hayden Christensen erneut als Anakin Skywalker zurückkehren. Mehr dazu erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Aktuell ist nicht bekannt, wann Ahsoka: Staffel 2 bei Disney Plus startet. 2024 geht es erstmal mit Skeleton Crew und The Acolyte weiter - beide Serien haben aber ebenfalls noch keinen Release-Termin. Dafür steht zumindest schon einmal der nächste Star-Wars-Film fürs Kino fest: The Mandalorian & Grogu erscheint 2026.