AMD Ryzen 3000 - Zehn Modelle mit Preis bei Händler gelistet

Bereits Ende 2018 sind über den Youtube-Kanal AdoredTV inoffizielle technische Daten und Preise zu zehn Prozessoren von AMDs neuer Ryzen-3000-Generation aufgetaucht, die Mitte 2019 erscheinen soll. Nachdem sieben dieser zehn Modelle Anfang Januar 2019 kurzzeitig beim russischen Händler e-katalog.ru zu finden waren, kommt jetzt eine Listung aller zehn Modelle beim Anbieter Bizgram aus Singapur hinzu (via Tom's Hardware).

Genau technische Daten werden dabei zwar nicht genannt, allerdings stimmen die Namen der CPUs mit den geleakten Daten aus dem Dezember 2018 überein. Die in Singapur-Dollar genannten Preise bewegen sich in einem ähnlichen, wenn auch bei direkter Umrechnung in US-Dollar etwas höheren Rahmen.

Das Top-Modell wäre demnach der Ryzen 9 3850X für umgerechnet knapp unter 500 Euro, das günstigste Modell in der Listung ist der Ryzen 3 3300 für knapp 100 Euro. Glaubt man den technischen Daten, die aus den Leaks vom Dezember 2018 stammen (siehe die Tabelle unten), besitzen die Ryzen-3000-Modelle mindestens sechs Kerne und zwölf Threads und bis zu 16 Kerne und 32 Threads.

» Auch interessant: Core i7 9700K im Test: Acht Intel-Kerne im Vergleich zum Ryzen 7 2700X

Außerdem soll es Prozessoren mit acht Kernen und 16 Threads sowie zwölf Kernen und 24 Threads geben. Ein Vorabmodell mit acht Kernen hat AMD bereits auf der CES 2019 in einem Cinebench-Duell mit Intels Core i9 9900K gezeigt, Benchmarks einer vermeintlichen 12-Kern-CPU sind ebenfalls inzwischen aufgetaucht.

Ob die Listung des Händlers aus Singapur auf gesicherten, offiziellen Informationen basiert oder nur die bereits seit einiger Zeit kursierenden Gerüchte aufgreift, lässt sich schwer sagen. Sollten sich die Preise und technischen Daten aber bewahrheiten, würde AMD den Druck auf Intel allein mit Blick auf die gebotene Kern- und Thread-Zahl in verschiedene Preisbereichen nochmal deutlich erhöhen.

Auch in Sachen Leistung sind unabhängig von der Kernzahl Verbesserungen zu erwarten: Einerseits durch die überarbeitete Architektur, andererseits durch mögliche Taktsteigerungen im Rahmen des neuen Fertigungsverfahrens in sieben Nanometern.

* Kerne/Threads Standardtakt Boost-Takt TDP Preis Adored TV/Bizgram Ryzen 3 3300 6/12 3,2 GHz 4,0 GHz 50 Watt 99 USD / 151 SGD Ryzen 3 3300X 6/12 3,5 GHz 4,3 GHz 65 Watt 129 USD / 196 SGD Ryzen 3 3300G 6/12 3,0 GHz 3,8 GHz 65 Watt 129 USD / 196 SGD Ryzen 5 3600 8/16 3,6 GHz 4,4 GHz 65 Watt 178 USD / 271 SGD Ryzen 5 3600X 8/16 4,0 GHz 4,8 GHz 95 Watt 229 USD / 349 SGD Ryzen 5 3600G 8/16 3,2 GHz 4,0 GHz 95 Watt 199 USD / 303 SGD Ryzen 7 3700 12/24 3,8 GHz 4,6 GHz 95 Watt 299 USD / 455 SGD Ryzen 7 3700X 12/24 4,2 GHz 5,0 GHz 105 Watt 329 USD / 501 SGD Ryzen 9 3800X 16/32 3,9 GHz 4,7 GHz 125 Watt 449 USD / 684 SGD Ryzen 9 3850X 16/32 4,3 GHz 5,1 GHz 135 Watt 499 USD / 760 SGD

* Offiziell bislang unbestätigte Daten