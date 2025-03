Bei Prime Video bleibt euch jetzt nur noch wenig Zeit, um eine viel diskutierte Fantasy-Serie durch zu bingen

Ian McShane dürfte euch auch aus den John-Wick-Filmen sowie aus der Fantasy-Serie Game of Throne bekannt sein. Bildquelle: Starz Entertainment, LLC / Jasper Savage

2017 ging mit der bildgewaltigen Fantasy-Serie American Gods eine bis heute völlig einzigartiges Amazon-Original an den Start. Weitere Staffeln folgten 2019 und 2021.

Jetzt, knapp acht Jahre später, trennt sich Prime Video von Neil Gaimans Romanverfilmung. Am Samstag, den 22. März 2025 könnt ihr die Serie nicht länger ohne zusätzliche Kosten sehen. Vollständig weg vom Fenster ist sie aber nicht.

Schnellzuweisung

Alte gegen neue Götter

Genre : Fantasy

: Fantasy Regisseur : Bryan Fuller und Michael Green

: Bryan Fuller und Michael Green Cast : Ricky Whittle, Ian McShane und Emily Browning

: Ricky Whittle, Ian McShane und Emily Browning Release : 30. April 2017

: 30. April 2017 Staffeln : 3

: 3 IMDb Score: 7,6/10

American Gods sticht durch die beeindruckenden und unverbrauchten Bilder und Szenerien bis heute aus der Masse an Fantasy-Filmen und -Serien heraus. Dafür wird sie unter anderem auch auf Metacritc vielfach in höchsten Tönen gelobt. Auch die interessante Welt wird hervorgehoben.

Kritisiert wird hingegen, dass die Geschichte teilweise sehr schleppend voranschreitet und durch zahlreiche Rückblenden und Charaktere sehr fragmentiert erzählt wird. Auf Metacritc erhält die Serie dennoch einen guten Metascore von 72/100 Punkten und auf IMDb kann sie sogar eine Wertung von 7,6/10 abstauben.

Vorzeitig abgesetzt: Aufgrund der vorzeitigen Absetzung wurde das für Staffel 4 geplante Finale nie gedreht. Grund dafür sind die sinkenden Zuschauerzahlen, die vermutlich auf die Qualitätseinbußen durch den Weggang von Bryan Fuller und Michael Green nach Staffel 1 zurückzuführen sind. Dazu kamen erschwerte Produktionsbedingungen durch die Pandemie 2021.

Hinweis zu Bryan Fuller: Wie Variety berichtet, wurde Bryan Fuller 2023 sexuelle Belästigung am Set der AMC-Doku Queer for Fear vorgeworfen. Das Verfahren wurde 2024 geschlichtet.

1:22 American Gods: Offizieller Trailer zu Staffel 1 der Fantasy-Serie von Neil Gaiman

Autoplay

Ihr müsst euch beeilen

Ihr habt noch bis Samstag, den 22. März 2025 Zeit, alle 26 Folgen von American Gods via Amazon Prime Video zu sehen. Anschließend könnt ihr die Serie vorerst nur noch kaufen. Warum Amazon sich dazu entschieden hat, die über viele Jahre exklusive Eigenproduktion aus dem Programm von Prime Video zu werfen, ist nicht bekannt.

Es ist möglich, dass sich der Sender von dem jüngst durch schwere Missbrauchsvorwürfe aufgefallenen Autor Neil Gaiman trennen möchte. Darauf deutet auch hin, dass die dritte und finale Staffel von Good Omens aus demselben Grund von Amazon stark eingekürzt wird. Dabei handelt es sich jedoch um reine Spekulation.

Auch Netflix hat aus dem mutmaßlichen Verhalten von Gaiman Konsequenzen gezogen und Sandman nach der zweiten Staffel abgesetzt.

Das ist American Gods

Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Neil Gaiman, der unter anderem auch die Buchvorlagen für die Netflix-Serie Sandman und die Prime-Video-Serie Good Omens verfasst hat.

Die Welt von American Gods: American Gods spielt in einer Realität, in der Götter und Lebewesen personifiziert werden, wenn genug Menschen an sie glauben.

So gibt es gleichsam alte Götter wie den ägyptischen Schutzgott Toth aka Mr. Ibis (Demore Barnes), neue Götter wie den der Technologie aka Technical Boy (Bruce Langley) und mythologische Kreaturen wie den Kobold Mad Sweeney (Pablo Schreiber).

Darum geht's: Die Geschichte verfolgt das Schicksal des Sträflings Shadow Moon (Ricky Whittle), der aufgrund des Todes seiner Frau (Emily Browning) frühzeitig aus der Haft entlassen wird. Zurück in der Freiheit wird er von dem mysteriösen Mann Mr. Wednesday (Ian McShane) als Bodyguard engagiert, der mehr über Shadows Vergangenheit zu wissen scheint als er selbst.

Plötzlich stellt sich sein Leben vollständig auf den Kopf und Shadow findet sich inmitten eines erbitterten Kampfes zwischen den neuen und den alten Göttern wieder.