Among Us: Größere Map und Cheat-Schutz angekündigt

Das kleine Entwicklerteam von Innersloth veröffentlicht ein neues Update für Among Us. Die Inhalte sind bereits aus einem Beta-Test bekannt und könnten den Spielablauf stark verändern. Darüber hinaus gibt es einen Ausblick auf die Zukunft des Überraschungserfolgs.

Among Us mit neuen Features

Das kleine Update für Among Us enthält neben ein paar Bugfixes drei Änderungen, die für Crewmitglieder als auch für Verräter sehr spannend sind:

Anonyme Abstimmung: Optional kann der Spielerhost nun die Abstimmung darüber, wer welchen Spieler aus dem Raumschiff werfen möchte, anonym schalten. Dadurch sieht niemand mehr, wer wie genau wählt.

Die bislang stetig präsente Aufgabenleiste kann der Host nun ausstellen oder sie nur noch in Meetings anzeigen lassen. Sabotage von Kommunikation auf Map Mira HQ: Wer als Verräter den Kommunikationsbereich sabotiert, löscht nun auch sämtliche Sicherheitsaufnahmen.

Das Update steht ab sofort zum Download für alle Spieler bereit. Vor allem Rollenspieler können mit dem Patch noch weiter in ihrer Rolle aufgehen:

Zukunft: Cheat-Schutz und neue Map

Im Rahmen der englischsprachigen Patchnotes gibt es von den Entwicklern auch einen kleinen Einblick, welche Neuerungen in Zukunft anstehen. Bekannt ist bereits, dass das Team zugunsten von Among Us die Entwicklung an einem Nachfolger einstellte.

Account-System in Planung: Um noch besser gegen Cheater und Hacker vorzugehen, plant das Team ab Dezember Accounts einzuführen. Spieler können darüber anschließend Mitspieler melden, wenn diese cheaten oder sich toxisch verhalten. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen Freundeslisten folgen.

Neue Map: Bislang gibt es in Among Us mit Skeld, Mira HQ und Polus drei verschiedene Karten. In Zukunft wird eine vierte Map folgen, die noch größer ausfallen soll als Polus. Die Entwickler versprechen zahlreiche neue Aufgaben, die es für die Crewmitglieder zu erfüllen gilt. Die Karte wird zudem kostenlos für alle Spieler veröffentlicht.

Mehr Übersetzungen: In Among Us gibt es nicht allzu viel Text. Dennoch soll das Spiel demnächst professionell übersetzt werden. Welche Sprachen abgedeckt werden, ist aber noch ein Geheimnis.

Das gerade einmal drei Entwickler große Team hat noch weitere Ideen für Among Us. Diese sind zum aktuellen Zeitpunkt aber nicht spruchreif, weshalb ihr euch diesbezüglich etwas gedulden müsst. Eine feste und große Roadmap wollen die Entwickler nicht verfolgen.