Star Wars: Eine neue Serie könnt ihr zwei Tage vor dem Disney-Plus-Release sehen - in Fortnite

Fortnite lockt mit einer ganzen Mini-Season Star-Wars-Fans zurück ins Battle Royale.

Am 4. Mai 2025 geht die neue Animationsserie Star Wars: Geschichten der Unterwelt bei Disney Plus an den Start. Spielt ihr Fortnite, könnt ihr sogar ein kleines bisschen früher reingucken.

Wie Epic offiziell bekannt gegeben hat, ist für den 2. Mai (und damit zwei Tage vor dem regulären Start) eine Star Wars Watch Party geplant. Soll heißen: In Fortnite könnt ihr auf einer speziellen Event-Insel Folge 1 und 2 von Tales of the Underworld schauen, bevor die Episoden bei Disney Plus landen.

Die Animationsserie erzählt dabei die Geschichten von Charakteren wie Asajj Ventress oder Cad Bane weiter und ist im Stil von Clone Wars, Rebels oder The Bad Batch gehalten.

So könnt ihr die neue Star-Wars-Serie noch vor Release in Fortnite gucken

Wollt ihr das Debüt in Fortnite live miterleben, bekommt ihr hier die wichtigsten Fakten auf einen Blick:

Wann geht’s los? Am 2. Mai um 16 Uhr nach deutscher Zeit

Am 2. Mai um 16 Uhr nach deutscher Zeit Wie kann ich teilnehmen? Ihr benötigt einen aktiven Epic-Account und müsst natürlich Fortnite heruntergeladen, installiert und aktualisiert haben.

Ihr benötigt einen aktiven Epic-Account und müsst natürlich Fortnite heruntergeladen, installiert und aktualisiert haben. Wie komme ich zur Star Wars Watch Party? Die Event-Insel wird gleich im Startbildschirm abgebildet, alternativ könnt ihr manuell mit dem Code 2124-6713-8076 danach suchen.

2:08 In Star Wars: Geschichten der Unterwelt leben altbekannte Schurken in einer Galaxie ohne Gesetze

Es sieht dabei ganz danach aus, als würde auch für genügend Abwechslung gesorgt: So könnt ihr wie gewohnt mit anderen Spielern interagieren, während eine Reihe an Minispielen geplant ist und es auch eine Kampfarena voller Blaster und Lichtschwerter gibt.

Außerdem gibt’s eine Rangliste, und wer beide Folgen von Tales of the Underworld mitverfolgt, bekommt einen Ladebildschirm mit Asajj Ventress geschenkt.

Die neue Fortnite-Season setzt alles auf Star Wars

Mit der Aktion läutet Epic übrigens die neueste Fortnite-Season ein, die am 2. Mai 2025 loslegt und (wenig überraschend) ganz im Zeichen von Star Wars steht. Damit wird die Battle-Royale-Insel wieder mit allerlei Krieg-der-Sterne-Inhalten geflutet wie zum Beispiel Lichtschwertern, Blastern, X-Wings und TIE Fighter.

Außerdem gibt’s ein paar an Star Wars angelehnte Map-Anpassungen, wie zum Beispiel AT-AT, Sandkriecher der Jawas oder Mos Eisley zu entdecken. Und natürlich gibt es neue Skins für den Ingame-Shop zu kaufen oder den Battle Pass freizuschalten - wie zum Beispiel Poe Dameron, Captain Phasma, Darth Sidious, einen individualisierbaren Mandalorianer und … Darth Jar Jar?

0:35 Fortnite kündigt großes Star-Wars-Event für Season 6 an

Epic verschenkt einen neuen Star-Wars-Skin

Einen kostenlosen Star-Wars-Skin könnt ihr ebenfalls abstauben: Einen Sturmtruppler der Ersten Ordnung bekommt ihr als Outfit, wenn ihr euer Epic-Konto mit eurem MyDisney-Account verknüpft. Mehr müsst ihr dafür nicht tun und Epic stellt in Aussicht, dass das erst den Anfang einer großen Zusammenarbeit mit Disney darstellt.

Was sonst so bei Star Wars passiert? Erst vor wenigen Tagen feierte Episode 3 - Die Rache der Sith das 20. Jubiläum und kehrte dafür nochmal ins Kino zurück. Und das war finanziell ein Riesen-Erfolg!

Darüber hinaus hat Ian McDiarmid seine Einschätzung zu einer weiteren möglichen Rückkehr von Imperator Palpatine gegeben. Und wir sind jetzt erst draufgekommen, dass die Darstellerin von Dedra Meero aus Andor in The Witcher 3 Yennefer gespielt hat!

Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.