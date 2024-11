Anno 117: Wir kennen jetzt eine der ersten Quests im Spiel und die deutet auf die Rückkehr eines umstrittenen Features hin

Wir wissen jetzt, wie eine Quest abläuft, die garantiert im Spiel vorkommt.

2025 soll nach wie vor der Nachfolger für das derzeit wohl beste Aufbauspiel erscheinen. Mit Anno 117: Pax Romana wird die Reihe nach sechs Jahren endlich fortgesetzt und wir haben ja auch bereits einiges über das Spiel erfahren. Trotzdem hält sich Ubisoft weiterhin mit vielen konkreten Informationen zurück.

Beispielsweise gab es immer noch kein Gameplay zusehen, nicht einmal echte Screenshots aus dem Spiel. Lediglich Artworks und Konzeptzeichnungen wurden gezeigt. Mittlerweile kennen wir aber immerhin eine Quest, die auf jeden Fall vorkommen wird – und die ein paar Details zum Spiel offenbaren könnte.

Was die Quest über das Spiel verrät

Der Quest-Wettbewerb wurde von Ubisoft am 3. September losgetreten, am 7. November wurde jetzt der Sieger verkündet. Davor gab es eine vom Team ausgewählte Reihe an Quests, über die die Community abgestimmt hat.

Der Sieger des Wettbewerbs ist eine Aufgabe namens Waffen von den Sternen . Die ganze Quest könnt ihr schon jetzt nachlesen. Die Quest stammt vom User Nathanael und läuft in etwa folgendermaßen ab:

Ein Schmied will Meteoreisen, um daraus eine besondere Waffe zu schmieden.

Dafür suchen wir am Hafen nach einem Tauchspezialisten, der im Meer die Bruchstücke eines Meteoriten aufsammeln soll.

Wir suchen an drei Stellen nach den Bruchstücken, an einer findet der Taucher einen großen Metallbrocken.

Um den Brocken zu bergen, wird ein Aufzug benötigt. Dafür schaffen wir Flachs und Holz heran.

Der Spezialist birgt den Brocken, wir bringen alles wieder zurück zum Hafen.

Zur Belohnung schenkt der Schmied uns das Schwert, vielleicht für das Museum.

Abgesehen davon, dass es sich um die erste bestätigte Quest in Anno 117 handelt, wissen wir nun auch, dass Quests sich stark an den Aufgaben aus Anno 1800 orientieren – was hier auch Sinn ergibt, immerhin orientieren sich die Fans an bekanntem.

Wir suchen Wimmelbilder ab, wir verschiffen Ressourcen und so weiter. Spannend ist außerdem, dass das Schwert und auch der Spezialist auf die Rückkehr von Items hindeuten.

Natürlich stammt die Aufgabe von einem Fan und womöglich nimmt Ubisoft noch ein paar Änderungen daran vor. Allerdings gab es vom Team eine Vorauswahl und offenbar scheinen sie die Quest für umsetzbar zu halten. Das könnte sogar wieder eine Art Museum nahelegen.

Items wurden in Anno 1800 massiv ausgebaut und das Feature war nicht ganz unumstritten. Einigen Fans gefiel die ewige Sucherei nach den Gegenständen nicht. Allerdings hauptsächlich in der Anfangsphase. Nach vielen Patches wurden Items stets weiter optimiert und vor allem zusehends vom Zufall entkoppelt. Von daher könnten Items in Anno 117 mit diesen Erfahrungswerten von Beginn an viel mehr Leute faszinieren.

Noch ein paar Infos mehr

Da wir viele Fans von Anno in der Community haben und uns selbst dazuzählen, gehen wir häufig auf Schatzsuche und versuchen so viele konkrete Details zu Anno 117 wie möglich auszubuddeln. Deshalb sei hier nochmal auf ein paar weitere interessante Infos hingewiesen, die im Rahmen des Quest-Contests ans Tageslicht kamen. Beispielsweise wurden eine ganze Reihe an Gebäuden und Ressourcen bestätigt.

Gebäude:

Farm

Minen

Brauerei

Mühle

Grammaticus (Römische Schule)

Werft

Schmiede

Fibel- oder Wendelring-/Torques-Macher

Mantel-Macher

Aal-Fänger

Ressourcen:

Getreide

Eisen

Kupfer

Fibeln/Wendelringe/Torques

Mäntel

Aale

Ebenfalls spannend: Das Team hat aktiv dazu angeregt, Entscheidungen bei Designs zu berücksichtigen. Das konnte auch in Anno 1800 schon einmal vorkommen, war aber in Nebenaufgaben abseits von Expeditionen sehr selten. Womöglich gibt es in Anno 117 also mehr Quests, die ein paar Entscheidungen von uns abverlangen. Das würde auch gut zur Thematik passen, dass wir als Statthalter zwischen Römern und Kelten vermitteln.