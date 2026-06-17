Anno 117: Das neue Update bringt einen schönen DLC ins Spiel, aber fixt auch jede Menge Bugs

Der nächste kleine DLC macht Anno 117 hübscher und das nächste Update den Gott Vulcanus noch stärker.

Mit Blütezeit erscheint einer der wohl bislang schönsten DLCs für Anno 117. Das kosmetische Paket bringt ein paar wirklich farbenfrohe und hübsche Ornamente ins Spiel. Darunter etwa auch den Tempel der Flora, der bei Tag und bei Nacht fantastisch aussieht.

Der DLC ist für den 18. Juni 2026 geplant und erscheint um 12 Uhr. Was da so alles drinsteckt, haben wir euch etwas ausführlicher in einer anderen News erzählt. Doch die Erweiterung kommt nicht allein! Wie so oft wird der DLC von einem größeren Update für Anno 117 begleitet. Dadurch ändert sich so einiges am Spiel.

Die Patch Notes sind inzwischen bekannt. Auf der zweiten Seite seht ihr sie vollständig. Vorher gibt es hier aber noch eine Übersicht über die wichtigsten Änderungen.

1:12 Anno 117 feiert sich in neuem Trailer mit den Top-Wertungen aus der Presse selbst

Autoplay

Der neue Patch 1.6 gehört jetzt nicht unbedingt zu den wegweisendsten Updates, die Anno 117 je erhalten hat. Aber jeder gefixte Bug macht das ohnehin schon sehr spielenswerte Aufbauspiel noch eine ganze Ecke besser. Darüber hinaus gibt es auch noch ein paar gute Neuerungen, auf die ihr euch freuen könnt.

Dazu gehört etwa, dass Vulcanus jetzt etwas mächtiger ist. Der Gott wurde mit der großen Erweiterung Verheißung des Vulkans ins Spiel gebracht, ihr braucht für diese Änderung also den DLC. Künftig soll der Gott der Schmiede nicht nur Kohle- und Goldminen buffen! Der Effekt wird auch auf Betriebe angewandt, die Gold aus Flüssen gewinnen und Kohle aus Wäldern. Sehr praktisch, da die Minen für beide Ressourcen erst freigeschaltet werden müssen.

Schönbauer können ebenfalls jubeln. Nicht nur, weil sich der Blütezeit-DLC an sie richtet, sondern weil ein Ärgernis des Schönbauens mit 1.6 gefixt wird. Das Abrisswerkzeug priorisiert jetzt Ornamente höher als Bodenplatten. Ihr könnt die Statuen und Brunnen also jetzt zuerst abreißen, bevor ihr etwa Mosaike entfernt.

Cool für Schönbauer ist zudem eine bessere Übersicht über Ornamente, da es neue Kategorien im Baumenü gibt und ihr jetzt leichter erkennt, ob ein Ornament aus der Ruhmeshalle, von Twitch Drops oder sonst woher stammt.

Die Zukunft von Anno 117

Neben all diesen konkreten Änderungen, wurden außerdem noch jede Menge Fehler im Spiel behoben. Etwa, dass Räuber trotz Nähe zu Feinden weiter Schiffe spawnten oder dass Nefernu euch sofort mit Krieg überzog, wenn ihr die Rieseninsel Cinis besiedelt.

Wir wissen auch schon, dass Ubisoft Mainz weiterhin große Pläne für Anno 117 hat. Es wurden schon einige Neuerungen in Aussicht gestellt, die im weiteren Verlauf des Jahres erscheinen. Darunter etwa wieder sichtbare Feldarbeiter und eine Überarbeitung des Statistikbildschirms.

Ein Fotomodus soll auch noch kommen und natürlich die zwei weiteren großen Erweiterungen, das Hippodrom und Erwachen des Deltas.