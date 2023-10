Anno 1800 ist vollständig: Das geniale Aufbauspiel hat eine ultimative Version bekommen

Einmal Anno 1800 mit allem, bitte.

Noch mehr Anno 1800? Geht das überhaupt? Das geht! Das gewaltige Aufbauspiel bekommt eine weitere Sammeledition, in der gleich mehrere DLCs drinstecken. Und wie es scheint, könnte es sich hierbei endlich um die ultimative Version handeln, in der wirklich alles drinsteckt, das jemals zu Anno 1800 veröffentlicht wurde.

Nun, voraussichtlich. Wir dachten immerhin bereits mehrmals, dass Anno 1800 fertig ist, aber dann ging es immer noch weiter. Sicher sein kann man sich also nie.

1:50:33 Das ultimative Anno 1800 Video - mit Writing Bull

Das steckt in der Definitive Annoversary Edition

Moment, gab es nicht schon eine Komplettsammlung zu Anno 1800? Ganz richtig. Eigentlich erschien erst letztes Jahr die Visionärsausgabe von Anno 1800, in der das Hauptspiel, die Inhalte der Deluxe Edition sowie alle DLCs aus allen vier Season-Pässen enthalten waren. Jetzt wurde besagte Visionärsausgabe allerdings von der Annoversary Edition abgelöst.

Die Annoversary Edition kostet ebenfalls ganze 120 Euro, dafür steckt hier aber eine Menge drin. Denn neben den insgesamt 12 DLCs beinhaltet die neue Version außerdem noch alle kosmetischen Inhalte. Das Ergebnis ist ein riesiges Paket. Achtung, es folgt eine lange Liste!

Alle DLCs der Annoversary Edition

Der Anarchist

Botanica

Gesunkene Schätze

Die Passage

Reiche Ernte

Paläste der Macht

Land der Löwen

Speicherstadt

Reisezeit

Dächer der Stadt

Keim der Hoffnung

Reich der Lüfte

Aufstieg der Neuen Welt

Alle kosmetischen DLCs der Annoversary Edition

Weihnachtspaket

Fußgängerzonen-Paket

Flottendekor-Paket

Lichter Der Stadt -Paket

-Paket Jahrmarktpaket

Belebte Städte -Paket

-Paket Saisonale Dekorationen -Paket

-Paket Industriegebiet-Paket

Altstadt-Paket

Drachengarten-Paket

Fiesta-Paket

Nationalpark-Park

3 weitere DLCs, die 2024 erscheinen

Sowohl die Annoversary Edition als auch das neue kosmetische Bundle 2 sind bereits verfügbar, beinhalten allerdings auch drei DLCs, die noch gar nicht erschienen sind. 2024 soll es nämlich weitere kosmetische Erweiterungen geben, die im Preis mit inbegriffen sind. So gesehen sind 120 Euro für das ganze Paket erstaunlich preiswert.

Ihr könnt es aber auch noch günstiger haben. Wer Ubisoft+ abonniert, bekommt damit auch die Jubiläumsausgabe von Anno 1800. Der Service kostet monatlich 15 Euro. Doch ein Monat könnte fast schon zu wenig sein, um dieses riesige Paket ganz auszukosten.

Was denkt ihr über dieses erneute Rundumpaket für Anno 1800? Habt ihr dieses Aufbau-Meisterwerk bislang ignoriert oder besitzt ihr sowieso schon alle Inhalte, die es dafür jemals gab? Was für DLCs wünscht ihr euch noch? Immerhin sollen drei weitere im nächsten Jahr folgen. Wir lesen eure Gedanken dazu gerne in den Kommentaren!