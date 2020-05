Anno 1800: Game Update 8 liefert lang gewünschte Komfortverbesserungen

Anno ist ganz schön kompliziert! Das liegt natürlich in der Natur der Sache, doch ab und zu wären ein paar Komfort-Verbesserungen genau das Richtige. Das haben sich vermutlich auch die Entwickler von Anno 1800 gedacht und wollen dem neuesten Teil der deutschen Strategiespiel-Reihe mit dem jüngsten Update einige wirklich praktische Änderungen verpassen.

Das Game Update 8 erscheint am 02. Juni um 18 Uhr in Deutschland und ist für alle Spieler kostenlos verfügbar. Die Downloadgröße soll zwei Gigabyte betragen. Außerdem wird der neue kostenpflichtige DLC »Reife Ernte« ab diesem Zeitpunkt verfügbar sein. Was euch damit erwartet, erfahrt ihr in unserer Preview zur neuen Erweiterung.

Die größte Neuerung ist wohl das überarbeitete Item-System. Im Statistik-Bildschirm findet ihr ab sofort nämlich die Item-Übersicht (siehe Bild unten), die euch einen besseren Überblick über euer Inventar verschaffen soll. Doch ihr seht nicht nur eine Auflistung von eurem Besitz, sondern auch wo dieser aktuell eingesetzt oder gelagert wird. Diese könnt ihr natürlich auch »weitreichend« filtern und dank der Textsuche gezielt ansehen. Mithilfe der Übersicht sollt ihr außerdem schnell herausfinden können, welche Items euch noch fehlen und wie ihr sie finden könnt.

Doch es gibt noch weitere Neuerungen: Da diese recht zahlreich sind und einige wirklich eher marginal sind, haben wir für euch eine Liste der wichtigsten und interessantesten Neuerungen zusammengebastelt. Eine Komplettübersicht des Patches findet ihr im Blog-Post der Entwickler.

Kontore und Warenhäuser bekommen sowohl in der alten als auch in der neuen Welt eine zusätzliche Ausbaustufe spendiert, was euch weitere Laderampen und höhere Ladekapazität gewährt.

Die Auswahl einer neuen Ware auf einer Handelsroute muss nun nicht mehr manuell akzeptiert werden.

Bei neuen Waren werden ab sofort standardmäßig 50 Tonnen verladen, diese Anzahl könnt ihr aber manuell ändern.

Strommasten können in den Einstellungen abgeschaltet werden, falls sie euch optisch stören.

Ihr könnt nun die Skins von Schiffen und Zügen mit einem neuen Button im Objektmenü ändern. Die Skin ändert sich nach dem nächsten Besuch im Ölhafen.

Außerdem gibt es unzählige kleinere Bugfixes sowie Balance-Anpassungen. So wurde beispielsweise ein Sound-Bug behoben, der die Musik ständig wiederholte oder eine Veränderung am Produktivitäts-Buff der Zeitung vorgenommen.

Trotz dieser wirklich praktisch klingenden Komfort-Verbesserungen ist und bleibt Anno 1800 natürlich ein sehr komplexes und strategisches Spiel. Da kann man schon mal den Überblick verlieren, nicht zuletzt weil das Spiel nicht alle seiner Mechaniken ausreichend erklärt. Mit unserem Guide zu Krieg, Handel und mehr in Anno 1800 braucht ihr aber nicht verzweifeln, denn Kollege Fabiano hat die wertvollsten Tipps für euch zusammengefasst.