Anno 1800: Heute wird der nächste richtig große DLC enthüllt - so seid ihr dabei

Die finalen DLCs einer Season sind bei Anno 1800 traditionell auch die größten des ganzen Jahres. Bereits in den vorherigen Saisons waren diese DLCs immer echte Highlights, egal ob Die Passage, Land der Löwen oder zuletzt Dächer der Stadt.

Aktuell befindet sich das Aufbauspiel in seiner vierten Saison und brachte bereits zwei spannende Erweiterungen auf den Markt. Jetzt steht der Release des Saison-Finales kurz bevor. Was euch in Aufstieg der Neuen Welt genau erwartet, könnt ihr heute erfahren. Das Team veranstaltet nämlich erneut einen großen Livestream, in dem ihr den neuen und vielleicht sogar letzten großen DLC für Anno 1800 zu Gesicht bekommt.

Im Podcast haben wir mit Strategie-Guru Writing Bull besprochen, ob Anno 1800 eine fünfte Season braucht:

Wann und wo findet der Livestream statt?

Ihr könnt heute am 15. November 2022 den Livestream beobachten. Um genau 17 Uhr geht es los. Ihr müsst dafür einfach auf den Twitch-Kanal von Ubisoft Blue Byte. In der Regel dauern die Reveal-Streams des Entwicklungsteams etwa eine Stunde.

New World Rising: Anno 1800 gibt einen Vorgeschmack, was euch als nächstes erwartet

Was gibt es zu sehen?

Ein paar Informationen haben wir zu Aufstieg der Neuen Welt bereits. Wie die vorherigen Erweiterungen auch, dreht sich dieser DLC vor allem um die Neue Welt ... in diesem Fall steckt das ja auch sogar im Namen. Der DLC wird der bislang umfangreichste für dieses Gebiet und soll die Region deutlich vergrößern und vielfältiger gestalten. Das sind die bislang bekannten Features des dritten DLCs von Season 4:

Neue Inseln: Platz ist ein großes Problem auf den dicht bewachsenen und von Flüssen durchsetzten Inseln der Neuen Welt. Mit dem neuen DLC wird es nicht nur noch mehr Inseln geben, sondern auch deutlich größere.

Platz ist ein großes Problem auf den dicht bewachsenen und von Flüssen durchsetzten Inseln der Neuen Welt. Mit dem neuen DLC wird es nicht nur noch mehr Inseln geben, sondern auch deutlich größere. Neues Monument: Eine neue monumentale Herausforderung will bewältigt werden. Ihr könnt also ein weiteres Großprojekt angehen, wie man es bereits von der Weltausstellung kennt.

Eine neue monumentale Herausforderung will bewältigt werden. Ihr könnt also ein weiteres Großprojekt angehen, wie man es bereits von der Weltausstellung kennt. Neue Bevölkerungsstufe: Alle kolonialen Gebiete in Anno 1800 weisen deutlich weniger Bevölkerungsstufen auf, als in der Alten Welt. Die Neue Welt bekommt als erste Session nun eine weitere Stufe spendiert. Es ist also auch davon auszugehen, dass ganz neue Warenketten notwendig werden.

Alle kolonialen Gebiete in Anno 1800 weisen deutlich weniger Bevölkerungsstufen auf, als in der Alten Welt. Die Neue Welt bekommt als erste Session nun eine weitere Stufe spendiert. Es ist also auch davon auszugehen, dass ganz neue Warenketten notwendig werden. Neue Gebäude: Im Vorfeld des Livestreams hat das Team bereits ein paar neue Gebäude enthüllt. Auf Twitter gab es etwa das neue Kino zu sehen und der letzte Blog enthielt ein Video von einer großen Arena. Letzteres könnte sogar das erwähnte Monument darstellen.

Alle weiteren Details werden dann heute Abend enthüllt.

Freut ihr euch auf den nächsten DLC von Anno 1800 oder habt ihr langsam wirklich genug? Schreibt uns in die Kommentare, was ihr denkt!