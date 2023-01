Aufbruch zu neuen Welten! Anno 1800 wird der erste Teil der Hauptreihe, der auch für die aktuellen Konsolen erscheint. Soviel war bereits bekannt. Jetzt hat das Entwicklungsteam bei Ubisoft Mainz aber alle Details zu dieser neuen Version enthüllt und außerdem einen Release-Termin angekündigt. Daher das allerwichtigste gleich zu Beginn:

Anno 1800 erscheint am 16. März 2023 für PS5 und Xbox Series X/S!

Jetzt, wo das aus dem Weg ist, verraten wir euch noch mehr Informationen dazu, was in dieser neuen Anno-Version eigentlich steckt - und auch, was nicht.

So funktioniert Anno 1800 auf den Konsolen

Entwickelt wird Anno 1800 für die Konsolen übrigens von dem gleichen Team, das auch vor nun mehr vier Jahren die PC-Version hervorbrachte. Es ist also kein externes Studio beauftragt worden, wie es gelegentlich gemacht wird. Konkret bietet die Konsolenversion des Aufbaumeisterwerks all das, was ihr auch vom PC kennt. Es sind also keine Inhalte gestrichen worden. Nach wie vor baut ihr Häuser, Warenketten und stuft eure Bevölkerung auf. Und macht nebenbei gefühlt noch 35.000 andere Dinge. Wie eure Frau besser kennenerlen.

Damit das mit einem Controller gut klappt, wurde in erster Linie das Interface angepasst. Folgende Änderungen sollen das Spiel mit dem Gamepad ermöglichen:

Das Baumenü ist ein Radialmenü. Ihr drückt also eine Schultertaste, und könnte dann mit einem Analogstick auswählen, welches Gebäude ihr platzieren wollt.

Einige Elemente des HUD wurden in andere Bereiche verschoben. Oben rechts seht ihr beispielsweise all eure Ressourcen.

Die Regionskarte wurde vergrößert, was das Springen zwischen Inseln beschleunigen soll.

Straßen können jetzt automatisch Gebäudeblocks umfassen.

2:14 Funktioniert Anno 1800 auf PS5 und Xbox Series? Der Trailer sagt - ja!

Darüber hinaus erscheint die Konsolen-Version natürlich inklusive aller kostenlosen Updates, die jemals für Anno 1800 erschienen sind. Dazu gehören hilfreiche Tools wie der Statistikbildschirm, aber auch nette Ergänzungen wie der Tag- und Nacht-Zyklus und ein Koop-Modus für Online-Partien. Crossplay mit dem PC gibt es übrigens nicht.

Eine Übersicht über alle Updates gibt es hier:

Diese Versionen werden verkauft

Ihr könnt Anno 1800 schon jetzt für die Konsolen vorbestellen und habt dafür direkt die Wahl aus zwei unterschiedlichen Versionen.

Die Standardversion: Hier bekommt ihr für 40 Euro das ganz normale Anno 1800 mit allen Updates.

Hier bekommt ihr für 40 Euro das ganz normale Anno 1800 mit allen Updates. Die Deluxe-Version: Wer 10 Euro mehr hinlegt, bekommt neben dem Hauptspiel auch noch drei kosmetische Pakete: die Fußgängerzone, das Jahrmarkt-Paket und Belebte Städte.

Falls ihr Anno 1800 für die Konsole vorbestellt, gibt es außerdem als Anreiz auch noch das Imperial- und Gründerpaket geschenkt. Hier stecken kosmetische Skins für eure Schiffe drin, Portraits und ein paar hübsche Ornamente. Zusätzlich gibt es ein digitales Artbook und den Soundtrack.

Zudem könnt ihr freiwillige alle kosmetischen DLC hinzukaufen. Davon gibt es inzwischen eine ganze Menge. Wir verraten euch auch, welche sich lohnen:

Etwas fehlt

So gesehen bekommt ihr nahezu alles, was es auch auf dem PC gibt. Mit einer großen Ausnahme: Zum Release wird es für die Konsolen keinen der vier Season-Pässe geben. Dabei stecken dort zwölf äußerst lohnenswerte Erweiterungen drin. Wahrscheinlich werden diese DLCs dann zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.