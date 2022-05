Anno 1800 trifft Mittelalter: Der neue kosmetische DLC macht's möglich

Extrablatt, Extrablatt! Der Aufbau-Gigant Anno 1800 bekommt 2022 noch einen finalen Cosmetic DLC und das Thema dieses Packs versetzt uns in beschwingte Vorfreude. Bald schon soll in unsere Industriestädte auch ein Hauch Mittelalter Einzug halten - denn mittelalterliche Altstädte stehen an der Tagesordnung. Wir haben alle Infos zum kommenden Old Town Pack.

Das steckt im Old Town Pack

Wie üblich lag die Wahl des kommenden DLCs bei der Community, die auf dem offiziellen Anno Blog über ihr favorisiertes Thema abstimmen konnte. Zur Wahl für den letzte Cosmetic DLC 2022 standen das mittelalterliche Old Town Pack, das Nature Pack für Spaziergeh-Fans und das Gothic-inspirierte Eldritch Pack.

Mit einer deutlichen Mehrheit von 47 Prozent hat sich das Old Town Pack unter den Fans durchgesetzt. Doch was genau steckt drin? Die Entwickler versprechen mittelalterliche Altstädte, welche die Wurzeln eurer Stadt repräsentieren:

»Das Zeitalter der Industrialisierung ist angebrochen, aber das bedeutet nicht, dass ihr die eher mittelalterlichen Wurzeln eurer Städte aus früheren Annos vergessen müsst. Dieses Paket konzentriert sich auf die Überbleibsel aus älteren Zeiten für eure Stadtzentren.«

Weitere Details über Umfang und genaue Inhalte sollen bald folgen. Fest steht aber schon: Der DLC soll im Herbst 2022 erscheinen, wie üblich für 5 Euro separat erhältlich sein und nicht Teil des aktuellen Season Pass werden.

Denn aktuell ist auch Season 4 von Anno in vollem Gange. Der erste DLC Keim der Hoffnung stellte sich allerdings als überraschend paradoxe Erweiterung für den Aufbauhit heraus:

Wie findet ihr das kommende Old Town Pack? Welche Ornamente wünscht ihr euch? Hättet ihr lieber eines der anderen Packs auf dem Siegertreppchen gesehen? Verratet es uns in den Kommentaren!