Für Anno-Fans startet die Gamescom 2018 mit einer kleinen Enttäuschung: Anno 1800 erscheint doch erst 2019. Genau genommen am 26. Februar 2019. Das haben Ubisoft und Blue Byte Mainz in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Bislang war das Releasefenster stets mit Winter 2018 angegeben worden.

Alles zu Anno 1800 - Was wir bisher über das Aufbauspiel wissen

Doch es gibt auch eine gute Nachricht, denn gleichzeitig wurde ein neues Detail des Spiels enthüllt, über das wir bislang nur spekulieren können. Endlich ist definitiv klar, dass wir auch Expeditionen in andere Gebiete starten dürfen, es geht nach Südamerika! Passend zu dieser Information gibt es im Gamescom-Trailer auch gleich bewegte Bilder vom neuen Schauplatz zu sehen.

In Südamerika gehen wir wohl vor allem auf die Suche nach Öl. Das schwarze Gold brauchen wir in großen Mengen, um unsere Kraftwerke zu befeuern, die wiederum unsere Siedlungen mit Strom versorgen. Ohne Elektrizität haben wir keine Chance, die höchsten Entwicklungsstufen zu erreichen. Wie das System genau funktioniert und warum Eisenbahnen eine wichtige Rolle spielen, erklären wir in einem eigenen Artikel:

Anno 1800: Mehr Spannung beim Bauen dank Elektrizität

Doch auf dem fremden Kontinent warten auch exotische Tiere und fremde Kulturen. Erstere dürfen wir wohl fangen und unseren neugierigen Bürgern im heimischen Zoo präsentieren. Wie sich der Kontakt zu den Bewohnern des fremden Landes auswirkt, wissen wir noch nicht. Vermutlich können wir Handel treiben.

Die Expeditionen bergen allerdings auch Gefahren, schließlich ist ein reich beladener Frachter ein lohnenswertes Ziel. Deshalb müssen wir uns wohl auch auf Seeschlachten einstellen.

Ob auch andere Expeditionsziele als Südamerika angesteuert werden können, ist noch nicht bekannt.

Auf der Gamescom 2018 können Besucher Anno 1800 auch im Publikumsbereich ausprobieren. Wir hatten dazu schon vor einigen Wochen Gelegenheit und verraten euch in unserer Plus-Preview, wie sich das spannende Setting der industriellen Revolution auf das Spielgefühl auswirkt:

Anno 1800 gespielt - Ein echtes Anno?