Anstoss 2022 braucht eure Hilfe, obwohl es einen Publisher hat

Seit 2018 befindet sich Anstoss 2022 in Entwicklung, der Release ist für März oder April 2021 geplant. Vorher muss der Fußballmanager aus Deutschland aber noch eine Hürde nehmen: das Crowdfunding auf Kickstarter.com. Ab dem 23. Juli 2020 können Fans mit ihren finanziellen Zuwendungen den Entwicklern helfen. Und das, obwohl mit Kalypso Media ein mittelgroßer deutscher Publisher steht, der zum Beispiel gerade Port Royale 4 und Spacebase Startopia finanziert.

Fehlt es an Geld für die Entwicklung? Die offizielle Pressemitteilung äußert sich dazu nicht. Details zur Kampagne, etwa das anvisierte Finanzierungsziel oder Stretchgoals will man erst nächste Woche bekannt geben. Managing Director Stefan Weyl vom Anstoss-2022-Entwicklungsteam 2tainment schreibt: »Kickstarter gibt uns wie keine andere Plattform die Möglichkeit, unsere eingefleischten Fans von Anfang an der Entwicklung zu beteiligen.«

"Wir möchten so schnell wie möglich direkt von unseren Supportern hören, wie unser Konzept aufgenommen wird und mit der Community an dem besten Anstoss bisher arbeiten. Darüber hinaus ermöglicht uns der Kickstarter gleichzeitig, Fans auch außerhalb des klassischen Gamings zu erreichen und vielleicht ausgefallene Wünsche der Community zu realisieren."

Mehr zum neuen Anstoss-Fußballmanager erfahrt ihr in der großen, weltexklusiven Gameplay-Preview:

Über die Finanzierungssumme und andere mögliche Gründe für den Start der Kickstarter-Kampagne geben Weyl und Kalypso Media keine Auskunft. GameStar hat bereits ein Interview mit Stefan Weyl geführt und berichtet sobald wie möglich über die Hintergründe der Crowdfunding-Kampagne.

Dann wird vielleicht auch klarer, wieso Anstoss 2022 nicht in Foren und anderswo nach Fan-Feedback fragen und Hobby-Fußballmanager »an der Entwicklung beteiligen« kann, ohne gleichzeitig Spendengelder zu sammeln.