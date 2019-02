Nach der großen Ankündigung von Conviction ist der Kurzfilm im Sci-Fi-Universum von Anthem endlich erschienen. Für die Produktion hat Electronic Arts den Hollywood-Regisseur Neill Blomkamp (Chappy, District 9) angeheuert, der sich mit Sci-Fi-Streifen und Kurzfilmen bestens auskennt. Für Aufmerksamkeit sorgte beispielsweise sein 20-minütiger Kurzfilm Rakka mit Sigourney Weaver.

Die Betonung liegt beim Kurzfilm Conviction übrigens auf "Kurz", der Film ist nicht länger als 3 Minuten und 45 Sekunden. Auf Reddit und Co. herrscht deswegen direkt nach der Veröffentlichung Verwunderung, ob es wirklich der angekündigte Kurzfilm, oder ein Trailer dazu ist.

Die Antwort: Der kurze Live-Action-Streifen ist tatsächlich Conviction in seiner Gesamtheit. In einem Interview mit Entertainment Weekly erklärte Blomkamp, dass er EA zwei zehnseitige Skripts und 20 Minuten Aufnahmen vorschlug, aber nur die Finanzierung für einen Live-Action-Trailer erhielt. Blomkamp hielt trotz des Budgets für einen dreiminütigen Streifen am zehnseitigen Skript fest und ließ sein Produktionsteam bei Oats Studios aufwändige Kostüme und Sets bauen, die hier teilweise nur einen Herzschlag zu sehen bekommt.

Die Geschichte von Conviction streift nur Anthems Story und ist Jahrzehnte vor dem Spiel angesiedelt. Überschneidungen gibt es neben der Welt und Freelancern in Javelin-Kampfanzügen natürlich trotzdem, beispielsweise taucht der Anführer des Dominions, Monitor, prominent auf. Der will die Anthem - eine magische Kraft, ähnlich der Macht aus Star Wars - für seine üblen, zerstörerischen Zwecke missbrauchen.

