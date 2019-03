Die Community ist erzürnt: Anthem hat eine neue kleine Kontroverse, die auf eine früher getätigte Aussage von Bioware-Produzent Ben Irving zurückgeht. Es geht um kosmetische Rüstungsteile und auf welche Weise sie ins Spiel integriert werden.

Konkret hatte der Entwickler auf Twitter auf eine Frage eines Fans geantwortet, der wissen wollte, wann es in Anthem möglich sein würde, kosmetische Rüstungsteile im Spiel zu verdienen. Dies beantwortete Irving am 21. März mit der Aussage »Elysium-Kisten sollten nächste Woche kommen«. Das impliziert, dass die Rüstungsteile in den Elysian Caches enthalten sein würden.

Elysian chests should be up next week https://t.co/IeaQXs0GCp — Ben Irving (@BenIrvo) March 22, 2019

Ben Irving hat sich geirrt

Bioware sagt nein: Auf Discord (via Imgur) stellte Bioware nun aber klar, dass Ben Irving ein Fehler unterlaufen ist. Demnach werden aus den Stronghold-Kisten nun doch keine Rüstungsteile herauspurzeln. Die Antwort legt nahe, dass dies nie geplant war und dem Lead Producer tatsächlich nur ein Fehler unterlaufen ist.

Enttäuschte Fans: Spieler von Anthem, beispielsweise auf Reddit, zeigen sich nun enttäuscht von der falschen Aussage. Viele warten offenbar sehnsüchtig auf neue kosmetische Items, um ihre Javelins zu verschönern. Die bisherige Auswahl im Ingame-Shop von Anthem ist recht begrenzt.

Was sind Elysium-Kisten? Die Elysian Caches sind Lootboxen, die kosmetische Items wie Siegesposen, Emotes, Aufkleber und Crafting-Materialien enthalten. Sie werden künftig am Ende von Strongholds, zu Deutsch »Festungen«, gedroppt und können einmal täglich mit einem speziellen Schlüssel geöffnet werden.

Faire Sache dabei: Jeder Spieler, der einen solchen Schlüssel hat, öffnet seine Kiste für alle vier Teammitglieder.

Dass allerdings die begehrtesten kosmetischen Items nicht enthalten sein werden und die Kisten sich auf kleinere optische Gimmicks wie Sticker und Posen beschränken, hat der Vorfreude vieler Fans nun einen Dämpfer verpasst.

