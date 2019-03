Trotz schlechter Wertungen und vieler Spieler-Kritiken verkauft sich Anthem in den USA hervorragend. Einem Bericht der NPD Group nach, war der Loot-Shooter von Bioware nicht nur das meistverkaufte Spiel im Februar, sondern hat auch den zweitbesten Launch-Monat der Firmengeschichte hingelegt.

Bisher belegt das Spiel gar den zweiten Platz der meistverkauften Spiele im Jahr 2019 und schlug damit auch das sehr beliebte Remake von Resident Evil 2. Einzig Kingdom Hearts 3 konnte dieses Jahr noch mehr Exemplare absetzen.

Die meistverkauften Spiele im Jahr 2019

Hierbei ist noch zu beachten, dass diese Liste die digitalen Verkäufe auf dem PC von Anthem außen vor lässt. Es handelt sich also lediglich um die Zahlen der Retail-Version, zusammen mit den Verkäufen auf den Konsolen. Das gleiche gilt für das ebenso in der Liste auftauchende Black Ops 4. Bei Super Smash Bros. Ultimate und New Super Mario Bros. U Deluxe werden zudem ausschließlich die Retail-Verkäufe gezählt.

Das einzige Spiel von Bioware, das einen noch besseren Startmonat hinlegte, war das vor allem für sein Ende kritisierte Mass Effect 3. Anthem selbst leidet an noch tieferliegenden Problemen, für die sich der Lead Producer mittlerweile gar bei einem Spieler entschuldigte. Zudem gab das Studio bekannt, an den Fehlern arbeiten zu wollen.

Ein verdienter Erfolg? Viele Spieler können dem Loot-Shooter seine Schwächen vergeben. Um eure Meinung zu erfahren, haben wir eine Umfrage gestartet. An der könnt ihr noch bis zum 28. März um 18 Uhr teilnehmen. Die Ergebnisse werden wir später in einem ausführlichen Artikel behandeln.

Plus-Report: Anthem ist Biowares großes Experiment - Wie das Rollenspiel-Studio dem Singleplayer den Rücken kehrt

