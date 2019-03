Anthem hat ein Update, das sich zahlreichen Community-Themen annimmt erhalten und Spieler zeigten sich im Vorfeld optimistisch. Jetzt quillt das Subreddit von Biowares Loot-Shooter aber mit energischen Forderungen und Memes über, die etwas ganz anderes zum Thema haben: Die versehentlich von Bioware zu hoch eingestellte Droprate des Loots.

Die Entwickler hatten Berichten zufolge in der Zeit vor dem Update unbeabsichtigt die Loot-Droprate drastisch erhöht. Spieler berichteten von mehreren Meisterwerk-Items pro Festungs-Durchlauf, was sich laut Anthem-Spieler Ratchet1212 »unglaublich belohnend angefühlt« hat.

Die Mathematik des Loots

Auch der Rest des Subreddits dreht sich fast unisono um die Lootverteilung. Spieler äußern, dass Bioware einen Fehler gemacht habe, die erhöhte Droprate der wertvollen Beute rückgängig zu machen. Zu mal gesitteten und mal wütenden Kommentaren in Textform gesellen sich auch ironische Memes und Comics. Das folgende Bild etwa nimmt einen mathematischen Graphen auf die Schippe, um eine simple Logik zu vermitteln:

Wer etwas ernsthafte Mathematik über Wahrscheinlichkeiten braucht, wird auf Reddit auch fündig. So rechnet Nutzer Realseltheus euch vor, wie unwahrscheinlich es etwa ist, einen der mächtigsten Builds in Anthem, einen sogenannten »God Roll«, zu erhalten. Der errechnete Wert von 0,00004 beruht dabei aber auch auf Annahmen, ist also entsprechend mit Vorsicht zu genießen.

Im Feedback-Thread zum neuesten Update beschäftigt sich der am besten bewertete Kommentar ebenfalls mit der zurückgedrehten Droprate. Somit geht die abgesehen von der Loot-Debatte durchaus positive Kritik an den restlichen Inhalten des Anthem-Updates derzeit weitgehend in den Beschwerden enttäuschter Fans unter.

Zum Thema: Anthem - Update will viele Kritikpunkte angehen, Fans optimistisch