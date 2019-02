Biowares neuer Loot-Shooter Anthem ist da und zum Release am 22. Februar finden sich in den Weiten des Internets bereits die ersten Test-Wertungen. Und falls ihr euch sehr auf das Koop-Abenteuer gefreut habt, dann werden euch die internationalen Reviews wohl ein wenig enttäuschen: Aktuell liegt der Metacritic-Durchschnitt von Anthem bei gerade einmal 62 (Stand: 22. Februar, 13:30 Uhr).

Mit unserer GameStar-Wertung von 67 liegen wir damit sogar fünf Punkte über dem Schnitt, aber unser Test ist sich mit den meisten der bislang 18 veröffentlichten PC-Tests einig: So fantastisch Anthem auch aussieht und so viel Spaß die Javelin-Kämpfe machen, zumindest in seinem momentanen Release-Zustand enttäuscht das Spiel noch. Unser Fazit lautet deshalb:

"Anthem ist ein wunderschöner Loot-Shooter, doch die belanglose Story, der (noch zu) geringe Umfang und die vielen Bugs kosten viele Pluspunkte."

Hier geht's zum kompletten GameStar-Test von Anthem

Internationale Wertungen im Überblick

Hier die Übersicht der größeren Publikationen, die bisher eine Testwertung zur PC-Version von Anthem vergeben haben:

Stimmen der Tester

Damit ihr nicht nur die bloßen Zahlen zu lesen bekommt, haben wir hier auch noch ein paar Zitate aus den Tests für euch zusammengestellt. James Duggan von IGN schreibt in seinem Fazit zum Beispiel, dass Bioware sowohl beim Bugfixing, als auch in Sachen Abwechslung und Balance noch viel Arbeit in Anthem stecken muss:

"Anthem hat spannende Kämpfe, aber es spart sich zu viel von seinem ohnehin geringen Content für das Endgame auf. Deshalb wird die unstimmige Story zu langweiligem und repetitivem Grind."

Steven Messner von PCGamer bescheinigt Anthem zwar eine herausragende Grafik, aber der schöne Schein könne trotzdem nicht lange bestehen:

"Anthem kann nur mit dem Momentum des beeindruckenden ersten Eindrucks überzeugen, das es beim Spielen erzeugt. Sobald dieser Geruch des neuen Spiels aber verflogen ist, habe ich Anthem als abgekupferte, verbuggte und teilweise sogar ärgerlich seelenlose Welt gesehen, der es nicht gelingt, Biowares einzigartige Geschichten mit einem Koop-RPG-Shooter unter einen Hut zu bringen."

Kallie Plagge von GameSpot lobt die vielversprechenden Ansätze von Anthem, trotzdem könne man beim Spielen nie so richtig das Gefühl der Enttäuschung loswerden:

"Anthem hat gute Ideen, aber es quält sich selbst bei deren Umsetzung. Es ist ein Koop-Spiel, das am besten funktioniert, wenn niemand spricht. Es begräbt wirklich interessante Momente mit seinen Charakteren und stellt stattdessen seine unverständlichsten Geschichten in den Vordergrund. Sein Kampfsystem ist fantastisch, bis man zu den Bosskämpfen kommt und man merkt, dass man in seinen Möglichkeiten wieder beschnitten wurde. Selbst das einfache und berauschende Fliegen wird regelmäßig von den Einschränkungen der Javelins unterbrochen. Man kann das Gefühl der Enttäuschung nie wirklich abschütteln, weil man selbst während der guten Teile von Anthem immer weiß, dass man irgendwann garantiert wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird."

Was haltet ihr von Anthem? Bietet der Loot-Shooter eurer Meinung nach mehr als nur schöne Optik oder habt ihr von vornherein gewusst, dass so ein Service Game von den Rollenspiel-Machern von Bioware nicht funktionieren kann? Schreibt uns eure Meinung zu Biowares Shooter gerne in die Kommentare!

