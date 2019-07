Ob Äthiopier, Portugiesen oder Vietnamesen - Age of Empires 2 bekam dank des HD-Remakes selbst 15 Jahre nach Release noch neue Völker. Die auf der E3 angekündigte Definitive Edition wird aufgrund der integrierten The-Last-Khans-Erweiterung ebenfalls vier neue Völker hinzufügen, die Bulgaren, die Kumanen, die Litauer und die Tartaren. Dabei soll es sich aber laut des Creative Directors Adam Isgreen um die letzten Völker für Age of Empires 2 handeln.

Unsere E3-Preview zur Definitive Edition zeigt: Es ist schön, dass es sie gibt

In einem Interview mit PC GamesN verriet Isgreen, wie es mit dem Spiel auch nach dem Release weitergehen wird. Dabei bekamen neue Völker zwar keine definitive Absage, es scheint aber sehr unwahrscheinlich, dass die Entwickler bei Forgotten Empires sich nochmal umentscheiden:

"Wir haben versucht, eine Epoche zu finden, die gut in die Periode passt, die von Age 2 besetzt wird. Wir haben, was diese Periode angeht, bereits so viele Teile der Welt abgedeckt, dass wir uns nach vielen Diskussionen dafür entschieden haben, den Zerfall des mongolischen Imperiums zu erzählen. Darum geht es in The Last Khans."