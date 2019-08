Dataminer von Apex Legends finden Fähigkeiten von 13 neuen Helden

Der Dataminer That1MiningGuy hat in den Dateien von Apex Legends Hinweise auf die Namen und Fähigkeiten der kommenden Legenden gefunden. Ob die wirklich in dieser Art und Weise im Spiel erscheinen werden ist unbekannt. Die Informationen sind über eine Reihe von Posts auf Twitter verteilt. Der Reddit-Nutzer HeatFragment hat sie alle in einem einzigen Beitrag zusammengefasst.

Datamining ist keine Garantie: Der Entwickler Respawn äußerte sich bereits in der Vergangenheit zu Datamining und erklärte, dass es sich bei solchen Funden nicht zwangsläufig um neue Inhalte handeln muss. Es können auch bereits verworfene Ideen in den Dateien auftauchen, die das Team nur für Testzwecke einbaute. Das ist bei der Entwicklung von Spielen ganz normal.

Ein Großteil der Funde ähneln eher Ideen, als vollständig durchdachten Charakteren. So werden im Zusammenhang von einigen Helden noch zu viele Fähigkeiten genannt. Andere wiederum nennen Spielmechaniken, die so nicht in Apex Legends auftauchen. Geht also davon aus, dass womöglich einige dieser Ideen umgesetzt werden könnten, die entdeckten Helden aber, wenn überhaupt, nur in den seltensten Fällen so ihren Weg in das Spiel finden werden.

Crypto - Der Überwachungsexperte

Überwachungsdrone: Starte eine Überwachungsdrone.

EMP: Eure Drone läst einen EMP-Angriff aus. Der richtet Schildschaden an, verlangsamt Gegner und deaktiviert Fallen.

Neurolink: Crypto und sein Team sehen alle Gegner in einem Umkreis von 30 Meter um seine Drone.

Extra: Cryptos Drone kann Türen und Versorgungskisten öffnen und Respawn-Banner gefallener Teamkameraden aufheben.

Rosa/Loba the Translocating Thief

Burglar's Best Friend: Werfe eine Disc und teleportiert euch zu dieser.

Supply for Demand: Wählt einen Loottyp aus, den ihr dann durch Wände hindurch erkennt.

Black Market Boutique: Platziere ein Gerät, das Loot klauen kann.

Eye for Quality: Loba kann Loot durch Wände hindurch erkennen und versteckte Behälter in Versorgungscontainern öffnen.

Blackout / Revenant the Nightmare Simulacrum

Mark for Death: Werft einen Giftdolch. Erneutes aktivieren der Fähigkeit zeigt euch die Position des getroffenen Ziels.

Poison Bomb: Eine Giftgasbombe, die Zielen schadet und sie verlangsamt.

Infiltrator: Schnellere Bewegung während dem ducken und schnelleres erklimmen von Mauern.

Shadow Walk: Bewegt sich 6 Sekunden lang schneller und lautlos. Die Abklingzeit wird mit Kills zurückgesetzt.

Shadow Step: Schicke einen Shadow Revenant los. Erneutes aktivieren der Fähigkeit teleportiert euch zu dem Klon. Die Abklingzeit wird durch Kills zurückgesetzt.

Skunny the Crafty Trapper

Debris Trap: Platziere Gerümpel, das Gegnern schadet und sie beim durchlaufen verlangsamt.

Schiltrom Barrier Grenade: Erzeuge eine Stachelbarrikade.

Light Step: Du wirst nicht von Gerümpelfallen verlangsamt und hinterlässt keine Spuren.

Jericho - Die Frontlinie

Ballistic Shield: Ein Schild, dass gegnerische Kugeln abblockt.

Shield-Breaker-Javelins: Werfe zwei elektrisch geladene Wurfspeere die feindliche Schilde zerstören.

On Your Six: Wenn ihr euer Schild nicht verwendet, blockt es Schüsse von hinten ab.

Prophet / Seer the Scout Sniper

Spotter Sight: Seer scannt die umgebung und sammelt Informationen über gefundene Ziele.

Triple Tap: Seer rüstet eine schallgedämpfte Sniper Rifle mit drei Schüssen aus.

Sniper Training: Seer hat eine bessere Genauigkeit beim zielen über die Zielvorrichtung und startet das Spiel mit einem Zielfernrohr.

Blisk the Elite Mercenary

Wurfmesser: Richtet 20 Schadenspunkte an und markiert das Ziel. Ein markiertes Ziel zu töten gibt euch dopelte Credits.

Payday: Squad-Kills geben euch Credits. Gebt Credits für Nachschub aus.

Interrogation: Wenn ihr einen Gegner exekutiert seht ihr die Position von deren Verbündeten für 10 Sekunden.

Nomad the Field Crafter

Loot Compass: Folge dem Kompass zum nächstgelegenen Item.

Crafting Table: Platziert einen Crafting-Tisch. Hier könnt ihr Items zerlegen und bauen.

Packmule: Nomad und sein team haben zusätzlichen Inventarplatz.

Downfall the Populist Pyromaniac

Fire Sale: Platziere eine Box mit vier Molotovs für dein Squad.

Reign of Fire: Feuere eine Reihe von Brandraketen ab.

Burning Anger: Wenn ihr Schaden verursacht, baut ihr Wut auf. Ist der Balken vollständig aufgeladen, werdet ihr 20 Sekunden lang immun gegen Feuer.

Husaria the Hard Breacher

Flashbang: Werfe eine Granate, die Feinde blendet und betäubt.

Concussive Breaching Charge: Platziere eine Sprengladung die eine Schallwelle durch Wände feuert, Fallen zerstört, Türen öffnet und Feinde desorientiert.

Shotgun Kick: Eine Shotgun an eurem Bein, die automatisch abgefeuert wird wenn ihr einen Nahkampfangriff nutzt. Benötigt Shotgun-Munition.

Immortal the Shield Support

Shield Charger: Entfessel eine WOlke aus Naniten, die die Schilde eurer Verbündeten aufläd.

Rise of the Phoenix: Regeneriert eure Gesundheit und Schilde vollständig und gibt in der Nähe befindlichen Teamkameraden 30 Sekunden lang einen Self-Revive.

Hard to Kill: Ihr könnt euch slebst wiederbeleben.

Shield Teardowns: Deaktiviert die Schilde eines Gegners kurzzeitig.

Rampart the Base of Fire

Amped Cover: Baut eine Deckung die jedem hinter ihr einen Schadensbonus gibt.

My Friend Maxim: Platziert ein stationäres Maschinengewehr. Jeder in eurem team kann es verwenden. Es verwendet schwere Munition.

Fixer: Beim Wechsel zu Nahkampfwaffen rüstet ihr einen Schraubenschlüssel aus, der Strukturen reparieren kann.

Cover Fire: Wenn ihr aus Deckung heraus schießt, dann überladet ihr euren Waffenschaden.

Gunner: Leichte Maschinengewehre haben ein größeres Magazin und laden schneller nach.

Extra: Kann Deckung aufheben und bewegen.

Valk the Soaring Aviator

VTOL Jets: Schwebt in der Luft.

Skyward: DU und nahe Verbündete erheben sich in die Luft.

Afterburners: Valk und ihre Teamkameraden fliegen nach dem Anfangssprung schneller während dem Skydiving.

