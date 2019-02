Eine Woche nach Release hat der Entwickler Respawn das erste Update für Apex Legends zum Download freigegeben. Der Download ist etwa 860 Megabyte groß und umfasst vor allem Bugfixes und kleine Verbesserungen, die offiziellen Patch Notes findet ihr am Ende der Meldung.

Highlight des Patches ist das Valentinstags-Events mit passenden Skins im Shop. Zum Zeitpunkt des Artikels sind Event und Belohnungen noch nicht verfügbar, sie sollen aber noch am 13. Februar freigeschaltet werden.

Das Event umfasst genau eine Herausforderung: Wer im Rahmen des Valentins-Events zwischen dem 13. Februar und 19. Februar einen Mitspieler wiederbelebt, erhält dafür die "Live Die Live"-Bannerplakette. Außerdem gibt es im Shop das epische Waffenskin "Through the Heart" für die Longbow DMR und den Bannerrahmen "Love of the Game" für den Roboter Pathfinder.

Apex übernimmt das "Nur für kurze Zeit"-Prinzip: Das Shop-Modell folgt Fortnite, Overwatch und Co., sobald das Event vorbei ist, sind die kosmetischen Items nicht mehr verfügbar.

Übersicht der Bugfixes

Die restlichen Patch Notes lesen sich zwar nicht wirklich spannend, bieten aber ein paar wirkliche Verbesserungen. So wurden verschiedene Absturzursachen, Server- und Performance-Probleme behoben. Auch solltet ihr seltener Probleme mit der Map haben und durch den Boden fallen, oder feststecken.

Spieler sollten außerdem nicht mehr auf den Bug stoßen, ihre Freunde nicht in der Freundesliste sehen und in die Gruppe einladen zu können. Und auch der Betäubungsgranate des Titanfall-Universums - der Arc-Star-Shuriken - zeigt nun eine Granatenwarnung in der Spielwelt an, damit ihr noch rechtzeitig ausweichen könnt.

Apex Legends 13.02.2019 - Preseason Patch Notes 01

VALENTINES DAYS

Added "Live Die Live" Banner Badge: Revive a member of your squad between 2/13 and 2/19 to earn this limited time badge.

Added Valentines Day cosmetic items to the store. They will be live and available in the store starting 2/13 until 2/19 and then they're gone!

"Through the Heart" Longbow Epic DMR skin

"Love of the Game" Pathfinder banner frame

STABILITY / BUGS / PERFORMANCE / QoL

Various improvements and tweaks to UI.

Extended timeout that was causing players with slower hard drives to crash.

Addressed a number of client and server stability issues.

Fixed exploit where you could keep duplicating items in your inventory.

Addressed a number of stability and performance issues.

Fixed issue where players would get a gray screen in lobby when connecting for the first time.

Fixed issue where your friends list showed all your friends as offline and unable to party.

Shortened duration of Bloodhound's Eye of the Allfather clones to remain in the world by 1 second.

GEAR

Arc Star now displays a grenade warning indicator.

KINGS CANYON

Addressed a number bugs with map geo like holes you could fall through and areas that players could get stuck in plus a bunch of other polish issues.

PLAYSTATION PLUS PLAY PACK

Art updated for the Playstation Plus Play Pack to the Flatline skin and Banner Card and changed the names to Deep Blue. This will affect all players that already have been rewarded the skins as well.