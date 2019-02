»Was für eine Woche«, schreibt Vince Zampella, Studiochef von Respawn Entertainment, in der neuesten Pressemitteilung von Apex Legends. Da müssen wir zustimmen, der Battle-Royale-Shooter hat einen nie zuvor gesehenen Start hingelegt: eine Million Spieler nach acht Stunden, zehn Millionen nach 72 Stunden und nach einer Woche steht Apex nun bei 25 Millionen Spielern. Am Wochenende spielten zu Spitzenzeiten zwei Millionen gleichzeitig.

Mit diesem Wachstum schlägt Apex Legends selbst Fortnite. Das kam erst nach zwei Wochen auf zehn Millionen Spieler. Bei den absoluten Spielerzahlen hat Epics Shooter allerdings mit über 200 Millionen registrierten Nutzern und über 8 Millionen gleichzeitig eingeloggter Spieler immer noch deutlich die Nase vorn.

Apex Legends - Screenshots aus der PC-Version ansehen

Zampella hat auch einen Ausblick in die Zukunft gegeben und kommende Events und Turniere zusammengefasst. Den Start macht die Twitch Rivals Apex Legends Challenge. Die beginnt bereits am 12. Februar um 18 Uhr und setzt sich am 19. Februar fort. In dem Turnier treten 48 bekannte Streamer gegeneinander an, Respawn zeigt die Matches auf dem eigenen Twitch-Kanal.

Das erste Event in Apex Legends beginnt ein paar Tage später am 14. Februar. Dann sammelt ihr im Spiel Valentinstags-Items. Die erste Season startet im März und führt neben einem Battle Pass unter anderem auch neue Legenden, Waffen und weitere Items ein.