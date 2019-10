Wie öffnet man die Loot Vaults in Apex Legends?

Der Gameplay-Trailer zur dritten Season von Apex Legends kündigte ganz nebenbei eine große Neuerung an: Loot Vaults. Das sind versperrte Räume, die ihr nur mit einem speziellen Schlüssel öffnen könnt.

Allerdings hat bisher noch kein Spieler jemals so einen Raum betreten. Wie kommt ihr also rein? Die Antwort ist simpel und auch ein wenig enttäuschend: Gar nicht. Zumindest für den Moment.

So öffnet ihr den Raum in der Theorie

Während in Season 1 und Season 2 von Apex Legends Versorgungsschiffe mit besonders gutem Loot über die Karte King's Canyon flogen, könnt ihr auf World's Edge kleine Dronen finden. Deren Fracht ändert in kurzen Zeitabständen die Farbe. Schießt ihr sie ab, lassen die ihre Kiste fallen und ihr könnt euch je nach Farbe entsprechend seltene bzw. wertvolle Items abholen.

Die Bots sollen den Schlüssel droppen: Wie im Gameplay-Trailer zu sehen ist, kann sich unter diesem Loot auch der Schlüssel zu den Loot Vaults befinden. Und die sind bis unters Dach vollgestopft mit seltener und legendärer Ausrüstung!

Wo sind die Vaults? Bisher konnten wir insgesamt drei der Vaults in Höhlen versteckt finden. Einer ist südlich von The Train Yard, ein weiterer nördlich von The Geyser. Ein weiterer ist östlich von Lava City und nördlich von The Dome versteckt. Die genauen Positionen könnt ihr auf der folgenden Karte sehen:

Die Vaults sind noch nicht aktiv

Allem Anschein nach können die benötigten Keys derzeit jedoch noch gar nicht spawnen. Und wenn ihr euch zu einem der Vaults begebt, dann seht ihr einen Timer, der am 9. Oktober ablaufen wird. Das lässt darauf schließen, dass ihr ab diesem Tag die Schlüssel finden und die Türen öffnen könnt.

Die anderen Neuerungen von Season 3 sind hingegen bereits alle verfügbar. Dazu zählen die elfte Legende Crypto, der nunmehr dritte Battle Pass und selbstverständlich auch die Karte World's Edge, die mit ihren offenen Gebieten ganz andere Spielstile als noch die Königsschlucht ermöglicht.

Noch diesen Monat soll zudem ein Halloween-Event starten, in dem eine Variation des Solo-Modus zurückkommen könnte.

Alle Informationen zur Apex Legends Season 3: Meltdown