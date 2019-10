Apex Legends dritter Battle Pass: Alle Skins & Cosmetics

Zusammen mit der dritten Season von Apex Legends gibt es auch den nunmehr dritten Battle Pass in Respawns Battle-Royale-Shooter. Der Entwickler bleibt seinen Richtlinien von Staffel 2 treu und verteilt wieder einige legendäre Skins, sowie neue kosmetische Items. Das Hochleveln funktioniert erneut über Challenges - wie ebenfalls bereits während Battle Charge.

Season 3 wird insgesamt 125 Tage andauern, und damit einen Monat länger sein als die letzten Seasons. Ihr habt demnach bis zum 3. Februar 2020 Zeit, um den Battle Pass komplett durchzuleveln.

Alle Infos zur dritten Season von Apex Legends

Das steckt im neuen Battle Pass

Der Pass unterteilt sich wieder in eine kostenlose und eine kostenpflichtige Variante. Einen sehr großen Teil der Belohnungen gibt es nur für zahlende Spieler. Wer dann zumindest noch bis Level 97 spielt, erhält die für den Pass ausgegebene Echtgeldwährung zurück. Die kostenpflichtige Variante selbst kostet 950 Apex Coins, also ungefähr 10 Euro.

Das bekommt ihr kostenlos:

1 Ladebildschirm

11 Tracker

5 Apex Packs

1 Caustic Skin (Selten)

Das erhalten Käufer zusätzlich:

1000 Apex Coins

1200 Crafting Materialien

5 Sky Dive Emotes (Gibraltar, Wattson, Mirage, Lifeline, Pathfinder)

5 Waffen Charms

2 legendäre Charakter-Skins (Lifeline und Pathfinder)

2 reaktive legendäre Waffen-Skins (Peacekeeper)

1 epischer Waffen-Skin (Hemlok)

1 legendäres Apex Pack

1 episches Apex Pack

10 normale Apex Packs

3 seltene Charakter-Skins

10 Ladebildschirme

6 Musikpacks

21 seltene Waffen-Skins

10 Banner Frames

Apex Legends - Alle Skins von Battle Pass 3 ansehen

Den legendären Skin für die Longbow sowie jeweils einen seltenen Skin für Mirage, Bloodhound und Octane bekommt ihr direkt nach dem Kauf auf Battle-Pass-Stufe 1. Der »Iced Out«-Skin für Pathfinder folgt auf Stufe 25. Lifelines »From the Ashes« auf Stufe 53. Die beiden Peacekeeper-Skins hingegen gibt es auf den Stufen 100 und 110.

Nachdem Season 2 Dive-Emotes als neue Kosmetik einführte, gibt es in Meltdown Waffen-Charms. Wer den Ranked-Modus spielte und einen entsprechend hohen Rang erreichte, sollte bereits einen davon erhalten haben. Bei denen handelt es sich um kleine Anhänger, die eure Waffen verzieren.

Mit Season 3 gibt es erstmals in Apex Legends eine neue Map. Statt der Königsschlucht kämpft ihr nun in World's Edge, in dem es nicht nur gemäßigtes Klima gibt, sondern verschiedene Biome. Als neue Legende hat sich Crypto den Kämpfen angeschlossen.