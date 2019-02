In Apex Legends ist ohne viel Trara ein Easter-Egg-Event aufgetaucht. Seit kurzem bemerkten die Spieler von Respawns Battle-Royale im Titanfall-Universum eine mysteriöse Nachricht im Killfeed: »A Nessy appears...« Seitdem sind die Spieler auf der Suche nach Monster-Plüschtieren. Wir verraten euch, wo ihr sie finden könnt.

Insgesamt zehn Nessy-Plüschtiere sind auf der gesamten Map King's Canyon verteilt. Und ihr müsst sie in einer bestimmten Reihenfolge abschießen, um ein kleines Mini-Event freizuschalten. Was genau passiert, erklären wir euch unter der Karte mit allen Fundorten des Monsters in einem Spoilerkasten.

Der Youtuber Miguel Lozada war schnell und hat nicht nur die Position aller Mini-Nessies zusammengefasst, sondern auch die Reihenfolge, in der ihr sie abschießen müsst. Die entsprechende Karte haben wir hier für euch eingebunden.

Um das zu schaffen, müsst ihr mit eurem Team zusammenarbeiten. Denn alleine habt ihr nicht genug Zeit jedes einzelne Nessy zu erreichen und abzuschießen. Im folgenden Spoilerkasten erklären wir euch was passiert, wenn ihr das letzte Monster abgeschossen habt.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler

Sobald ihr das zehnte Nessy im Sumpf abgeschossen habt, taucht das Monster in voller Lebensgröße im Wasser auf. Bisher ist noch nicht bekannt, ob noch mehr passiert.

Wieso Nessy?

Der Entwickler Respawn Entertainment versteckte schon im Jahr 2014 im allerersten Titanfall Nessy als Easteregg in dem Shooter. Auch in Titanfall 2 konntet ihr das Monster finden. In beiden Spielen war je ein Nessy auf jeder einzelnen Karte im Spiel versteckt.

Apex Legends erhält also eine Tradition aufrecht. Statt einem Nessie auf jeder Karte, gibt es hier jedoch zehn Nessies auf der einzigen Map des Spiels. Dafür ist King's Canyon auch um einiges größer als die einzelnen Maps und Level der beiden Vorgänger.