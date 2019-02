Apex Legends - Hitbox von Pathfinder wird untersucht

Einige der Hitboxen in Apex Legends sollen unproportional sein. Der Entwickler Respawn Entertainment ist sich des Problems bewusst und hat jetzt auf Reddit angegeben, interne Gespräche darüber zu führen. Mehr will man zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt geben.

Besonders die Hitbox von Pathfinder scheint ein Problem zu sein. Das Problem demonstriert der Youtuber SpookieSpy in einem Video. So richten Treffer zwischen den Beinen des Roboters oder vor dessen Füßen Schaden an.

Andere Legenden leiden nicht unter diesem Problem und glänzen mit guten Hitboxen: Bei anderen Helden könnt ihr zwischen den Beinen hindurchschießen und auch sonst stellen kleine Löcher oder Spalten kein Hindernis für eure Kugeln dar.

Durch diesen Fehler sind Spieler von Pathfinder etwas im Nachteil. Immerhin können sie sehr viel einfacher getroffen werden, als zum Beispiel Wraith oder Bloodhound.

Hitboxen erklärt

Wenn ihr in Spielen auf einen Feind schießt, dann trefft ihr mit euren Kugeln nicht dessen eigentliches Charaktermodell, sondern nur seine unsichtbare Hitbox. Die muss nicht zwangsläufig mit dem Charakter übereinstimmen. Das ist zum Beispiel bei Pathfinder in Apex Legends der Fall.

Neben Hitboxen gibt es noch Kollisionsboxen und Hurtboxen. Erstere überprüfen, ob ein Objekt durch ein anderes hindurch kann. Hurtboxen wiederum sind Bereiche, in denen ein Objekt einer Hitbox Schaden zufügen kann. Umgangssprachlich unterscheidet man diese allerdings häufig nicht von Hitboxen selbst.

Apex Legends wird derweil stetig mit neuen Updates versorgt, die sich immer neuen Problemen annehmen. Erst vor einem Tag gab es einen Patch, der unter anderem einen Absturz mit dem neuen Havoc-Sturmgewehr behob. Am 1. März soll zudem die erste Season des Spiels starten und im Laufe dieser neue Inhalte kommen.

