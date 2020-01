Apex Legends bestätigt wohl Leak um mehr als drei Skills für Revenant

Apex Legends kündigte ursprünglich an, dass die nächste neue Legende Forge werde. Durch dessen Ableben in seinem eigenen Story-Trailer könnte das jedoch schwer werden. Seitdem steht der schon lange erwartete Revenant im Vordergrund.

Der offizielle Twitter-Kanal von Apex Legends führt die Geschichte nun in der Rolle von »Outlands Television« fort und teasert eine von Revenants Fähigkeiten an. Damit könnten sich die Leaks von 2019 bestätigen.

Der erste Twitter-Beitrag geht auf die vorhergegangenen Ereignisse ein und stellt augenscheinlich klar: Forge ist tot. Jetzt trauert man um die Legende und sucht gleichzeitig nach dessen Mörder. Seitdem gab es zudem weitere Einbrüche bei Forges Sponsor Hammond Robotics.

Der neueste Beitrag ist besonders interessant. In einem kurzen Video wird gezeigt, was Fans derzeit für eine von Revenants Fähigkeiten halten. So könnt ihr eine Hand sehen, deren Finger nach hinten umklappen und dann eine Art Energieball erzeugen.

Dateien verraten die Fähigkeiten: Im Jahr 2019 tauchten die ersten Informationen zu Revenant auf. Dataminer wollen so sämtliche Fähigkeiten der potentiellen Legende bereits herausgefunden haben. Eine von diesen lässt den Charakter eine Giftbombe von seinem Unterarm aus feuern.

Mehr als drei Skills? Im Gegensatz zu den anderen Legenden wird Revenant anscheinend ein paar Fähigkeiten mehr besitzen. Neben der Giftbombe sprechen Texteinträge auch von einem Giftpfeil. Deshalb vermuten manche Spieler, dass Revenant ein Auswahlrad für seine Skills haben wird. Was Revenant alles können soll, darüber berichteten wir bereits im Oktober 2019.

New details are emerging as 3 Hammond Robotics employees failed to show for work today. While little is known about the presumed missing employees, the same (now corrupted) data file was found at all 3 scenes.



If you have any information, please contact the Syndicate. pic.twitter.com/7mepHFeNsP