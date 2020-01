Respawn Entertainment hat erst kürzlich offiziell angekündigt, dass Forge die neue Legende von Apex Legends Season 4 wird. Der fand in seinem Vorstellungsvideo, das ihr euch zu Beginn dieser News ansehen könnt, jedoch überraschend ein unrühmliches Ende.

Kommt jetzt doch Revenant? Forge wird kurzerhand von Revenant ermordet, den Fans bereits länger als Season-4-Legende vermuteten. Und auch auf der offiziellen Seite des Battle-Royale-Shooters erschien ein erstes Artwork des Simulacrum - einem Roboter mit dem Bewusstsein eines Menschen.

Forge, Revenant oder doch beide?

Nun läuft die Gerücheküche auf Hochtouren, Fans stellen wilde Theorien über die nächste Legende auf. Wird Revenant in Wirklichkeit die Legende von Season 4? Werden wir Forge überhaupt nicht in den Apex Spielen zu Gesicht bekommen? Oder hat Revenant vielleicht nur ein Stunt-Double getötet und Season 4 wird gleich zwei neue Legenden liefern?

Auf der offiziellen Seite von EA ist Forge jetzt jedenfalls erst einmal ausgegraut und seine Beschreibung wurde zu »Never defeated (except for that one time).« geändert. Zudem lässt die jetzige Situation einen Tweet von Respawn in einem neuen Licht erscheinen.

Drew McCoy, Projektleiter von Apex Legends, twitterte am 26. Januar 2020 »Wer sagt, dass wir nicht mehr als eine Legende pro Season veröffentlichen?« und postete darauf Bilder des DummiesBigDay-Spielmodus, in dem ihr die Dummies als neue Legenden spielt. War das möglicherweise ein versteckter Teaser für Season 4?

Who says we don't release more than 1 Legend per season? #DummiesBigDay @PlayApex pic.twitter.com/YRWLiI2yzk — Jason McCord (@MonsterclipRSPN) January 26, 2020

Die Spieler spekulieren derzeit wild und stellen Vergleiche mit dem Forge aus dem Video und seinem offiziellen Artwork an. Dabei fiel einem Nutzer eine Narbe bei dem Video-Forge auf, die sich in seinem Bild auf der offiziellen Seite nicht wiederfinden lässt.

Eine Beschreibung aus dem Spiel selbst erklärt zudem, wie Forge häufig imitiert wurde. Die Theorie ist, dass es sich bei dem interviewten Forge um ein Stunt-Double handelte und der echte noch seinen Auftritt in den Apex-Spielen haben wird.

Gewissheit wird es spätestens am 4. Februar 2020 geben. Dann startet Season 4 Assimilation offiziell. Neben mindestens einer neuen Legende wird es größere Änderungen auf der Map World's Edge geben sowie das neue Scharfschützengewehr Sentinel.