Der Battle-Royale-Trend hat die Gaming-Welt im Sturm erobert. Innerhalb von zwei Jahren avancierten PUBG und Fortnite zu absoluten Giganten in Sachen Popularität, Spielerzahlen und auch Rentabilität.

Doch wie lange hält dieser Trend an? Und wie viele Konkurrenten haben Platz in diesem neuen Subgenre? Die Macher von Apex Legends haben hier sehr zuversichtliche Ansichten.

Battle Royale ist ein 10-Jahres-Trend, schätzt Apex-Producer Drew McCoy im Interview mit uns. McCoy ist Branchenveteran, arbeitete bereits unter alter Infinity-Ward-Ägide an Call of Duty 4: Modern Warfare und dessen Nachfolger MW2:

"Multiplayer-Trends kommen und gehen in 10-Jahres-Rhythmen. Mitte der 90er bis Mitte der 2000er-Jahre gehörten den Arena-Shootern wie Unreal Tournament und Quake. Danach ging's Mitte der 2000er bis Mitte der 2010er mit Progressions-Shootern wie Call of Duty: Modern Warfare weiter. Und seit spätestens 2017 haben wir den Open-World-Shooter, also Battle Royale."

Nach seiner Rechnung können sich Battle-Royale-Entwickler also zumindest bis etwa 2027 dahingehend zurücklehnen, dass die BR-Blase nicht plötzlich platzen wird.

Analog dazu steckt auch hinter Apex Legends ein 10-Jahres-Plan. Oder zumindest die Vision, für eine ganze Dekade am Spiel arbeiten zu können. Das verrät Creative Director Mackey McCandlish den Kollegen von VG247.

"Wir wollen, dass Apex ein 10-Jahres-Spiel wird. Ist durchaus egoistisch, das so zu sagen. Sie wollten dasselbe bei Destiny. Und bei League of Legends meinten die Entwickler auch: Wie basteln wir ein Spiel, das die Leute ewig bei der Stange hält, statt in den kommenden 10 Jahren langsam von der Spur abzukommen? In diesem Universum stecken so viele Möglichkeiten, im jungen Battle-Royale-Genre so viel Potenzial. Und ich spiele es persönlich gerne. Wir zocken unser Spiel mehrere Stunden am Tag."