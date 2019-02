Apex Legends - Knackt nach 8 Stunden bereits die 1.000.000 Spieler

Apex Legends hat sich viel vorgenommen. Es stößt als Battle-Royale-Alternative in einen Markt vor, der von zwei absoluten Branchengrößen dominiert wird - namentlich Fortnite und PUBG. Doch auch abseits davon gibt es bereits konkurrierende Emporkömmlinge wie Call of Duty: Black Ops 4 und Ring of Elysium. Zumindest der Release-Tag des Free2Play-Spiels lief allerdings ziemlich ordentlich.

Über eine Million Spieler zockten innerhalb der ersten acht Stunden nach Launch Apex Legends. Das berichtet Respawn-CEO Vince Zampella via Twitter. Die Zahl bezieht sich wohlgemerkt auf alle Plattformen, also PS4, Xbox One und PC. Damit erreicht Apex natürlich noch lange nicht die Rekorde von PUBG und Fortnite, erkämpft sich aber wacker Fundament für die Zukunft.

Und die Zukunft ist entscheidend: Ein Free2Play-Service-Game wie Apex Legends kommt mit dem Launch allein nicht weit. Erst wenn die Spieler langfristig am Ball bleiben, könnte sich das Finanzierungsmodell für Respawn und EA rentieren. Damit das klappt, gibt es bereits eine ausführliche Roadmap mit DLC-Inhalten für 2019.

I’m so overwhelmed right now, @PlayApex broke a million unique players in under 8 hours. ??????



Thank you so much for showing up and being part of this with @Respawn you are amazing!! pic.twitter.com/lvNgfwwKhl