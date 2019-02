Als wir vor Release von Apex Legends bei Entwickler Respawn vor Ort waren, herrschte allgemeine Aufregung. Man war sich nicht sicher: Würde Apex bei den Leuten ankommen? Noch ein Battle Royale in einer Nische, die aktuell von den Giganten Fortnite und PUBG beherrscht wird? Doch all das Hoffen macht sich offenbar bezahlt: Apex Legends startet zumindest auf Twitch ziemlich durch.

Gestern Abend stand der Zuschauer-Zähler von Apex-Streams bei über 300.000. Platzhirsch League of Legends erreichte mit 160.000 gerade mal die Hälfte dieser Aufmerksamkeit.

Streamer wie DrDisrespect oder Shroud stürzen sich parallel zu sehr, sehr vielen anderen Influencern auf Respawns Battle Royale. Zum Zeitpunkt dieser News - es ist nicht mal Mittag - sind die Zahlen insgesamt zwar abgesackt, Apex thront aber immer noch auf Platz 1 mit fast 100.000 Zuschauern.

PUBG gratuliert Apex: Battlegrounds schickt via Twitter die Botschaft »GG WP«

Bereits acht Stunden nach Start von Apex Legends knackte das Spiel die Marke von über einer Million Spielern. Zeitweise sollen über 600.000 Leute gleichzeitig in King's Canyon unterwegs sein - freilich über alle Plattformen verteilt, also PS4, PC und Xbox One. Respawn hat bereits erste Pläne für die Zukunft von Apex veröffentlicht.

