Apex Legends hat einen außerordentlich erfolgreichen Launch hingelegt für ein Battle-Royale-Spiel, das sich mitten in einer hart umkämpften Gaming-Landschaft behaupten will. Mit Fortnite und PUBG gibt es schließlich zwei Kolosse, die das Genre aktuell dominieren. Doch bei aller Rivalität gibt es auch Raum für gegenseitiges Schulterklopfen.

Brendan »Playerunknown« Greene, der Schöpfer von PUBG, gratuliert auf Twitter Apex zum erfolgreichen Start. In bestem Gaming-Jargon unterstreicht er sein Statement mit einem »GG WP«, also »Good game, well played«:

"Das Team von Respawn hat hier wirklich gute Arbeit geleistet. Ein fantastischer Start und ein großartiger neuer Blickwinkel auf den Battle-Royale-Spielmodus. GG WP <3"

Really great job by the team @Respawn. A fantastic launch with a great new take on the battle royale game mode! GG WP <3 https://t.co/96q9vCeXCi — PLAYERUNKNOWN (@PLAYERUNKNOWN) February 5, 2019

Respawn antwortet wiederum auf die Widmung und bedankt sich: »Wir stehen auf den Schultern von Riesen. Danke, dass ihr uns den Weg bereitet habt«.

Mit dieser Redewendung machen die Entwickler klar, dass sie sich als Erben von PUBG sehen und direkt an dessen Erfolg anknüpfen möchten.

We stand on the shoulders of giants. Thanks for paving the way! ?? — Apex Legends (@PlayApex) February 6, 2019

Die Titanfall-Entwickler machen generell kein Geheimnis aus ihrer Inspiration durch PUBG. Wir selbst waren in Los Angeles vor Ort, als Apex Legends hinter verschlossenen Türen das erste Mal präsentiert wurden.

Dort wurden die Vorbilder klar beim Namen genannt: Neben dem Battle Royale von PUBG dienten auch die Helden von Overwatch und die Operatoren von Rainbow Six: Siege als Inspirationen für die Spielmechanik von Apex.

