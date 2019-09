Im Voidwalker-Event von Apex Legends lernt Respawn aus seinen Fehlern

Die sehr umstrittene Iron Challenge von Apex Legends ist vorbei und Respawn Entertainment hat das nächste Event für den Battle-Royale-Shooter angekündigt. Das Voidwalker-Event dauert zwei Wochen und dreht sich komplett um die Legende Wraith.

Die wichtigsten Infos

Beginn: 3. September 2019

3. September 2019 Ende: 17. September 2019

17. September 2019 Limitierter Spielmodus: Armed and Dangerous (Nur Shotguns und Sniper)

Armed and Dangerous (Nur Shotguns und Sniper) Mapänderung: Wraiths Town Takeover - Die unterirdischen Labore in denen an Wraith getestet wurde, werden ausgegraben.

Kostenlose Belohnungen und keine Lootboxen

Die einzige Möglichkeit, in der Iron Challenge an die Belohnungen zu kommen, waren kostenpflichtige Lootboxen. Von diesen hat sich der Entwickler im Voidwalker-Event verabschiedet. Stattdessen könnt ihr einige Skins direkt erspielen und die legendären gezielt mit einem einmaligen Kauf freischalten. An den üblichen, von der Community als sehr hoch angesehenen Preisen, ändert sich hingegen nur wenig.

Das könnt ihr freispielen

Voidwalker Badge - Spiele Armed and Dangerous

- Spiele Armed and Dangerous 30 Craftingmetalle - Erziele 30 Kopfschüsse

- Erziele 30 Kopfschüsse Wraith Ladebildschirm - Gewinne einmal

- Gewinne einmal Paint the Planet G7-Waffenskin - Schließe sieben Event-Dailies ab

- Schließe sieben Event-Dailies ab Armed and Dangerous Badge - Gewinne 5 Mal in Armed and Dangerous

- Gewinne 5 Mal in Armed and Dangerous 30 Craftingmetalle - Erziele 60 weitere Kopfschüsse

- Erziele 60 weitere Kopfschüsse Wraith Musikpack - Gewinne einmal mit drei unterschiedlichen Charakteren

- Gewinne einmal mit drei unterschiedlichen Charakteren Outside the Lines G7-Waffenskin - Schließe 14 weitere Dailies ab

Das gibt es im Echtgeldshop

Über die Dauer des Events könnt ihr erneut eine Reihe von Skins kaufen. Die Preise richten sich nach der Seltenheit: Der legendäre Voidwalker-Skin für Wraith kostet so ungefähr 18 Euro. Für den legendären Void-Shadow-Rahmen hingegen müsst ihr etwa 10 Euro ausgeben. Alle weiteren Skins gibt es für grob 5 Euro.

Neue legendäre Items aus den Apex Packs: Aus den normalen Apex Packs könnt ihr in Zukunft sechs weitere legendäre Skins bekommen. Die könnt ihr zudem auch noch nach Abschluss des Events weiterhin bekommen und zudem mit genügend Craftingmetallen direkt craften.

Abseits der Infos zum neuen Event äußerte sich Respawn in einem seperaten Beitrag auch über die Zukunft des beliebten Solo-Modus, der zusammen mit der Iron Challenge aus dem Spiel wieder verschwand. Den Modus beschrieb man als erfolgreich, allerdings benötige er noch etwas mehr Feintuning. Das klingt danach, als komme er in der Zukunft wieder zurück.