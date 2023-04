Arcane: Auf Staffel 2 der LoL-Serie müssen wir noch lange warten

Arcane-Fans müssen auf neue Folgen der LoL-Serie noch ein Weilchen länger warten. Bildquelle: Netflix

Wann kommt eigentlich Staffel 2 von Arcane? Wer auf einen Release 2023 hofft, wird jetzt enttäuscht. Denn die Macher der LoL-Serie verraten, dass es dieses Jahr definitiv nichts mehr wird.

Arcane: Staffel 2 kommt nicht mehr 2023

Wie es gerade um Staffel 2 von Arcane steht: Im Interview mit der Website Bilibili gibt Riot-CEO Nicolo Laurent ein Update bezüglich des aktuellen Stands der Netflix-Serie. Ja, eine zweite Season zu Arcane wird es definitiv geben. Nein, 2023 kommen keine neuen Folgen raus.

Ausschlaggebend dafür sind der aufwändige Entstehungsprozess und die Zeit, die Arcane in der Produktion verschlingt. Zum direkten Vergleich: An Staffel 1 von Arcane haben die Entwickler insgesamt sechs Jahre gearbeitet. Um die hohe Qualität der Serie beizubehalten und gleichzeitig die hohen Erwartungen der Fans zu erfüllen, lässt Staffel 2 von Arcane entsprechend lange auf sich warten.

Demnach wird Staffel 2 der Netflix-Serie Arcane frühestens 2024 erscheinen.

Was ihr sonst zu Staffel 2 wissen solltet

Noch immer kein Release-Termin: Staffel 2 von Arcane wurde bereits 2021 angekündigt. Damit wäre es nicht völlig abwegig gewesen, dieses Jahr auf den Start neuer Folgen zu hoffen. Allerdings wurde seitdem für die Netflix-Serie kein Release-Termin bekannt gegeben, daran hat sich bis heute nichts geändert.

Mehr zum Thema Arcane erfahrt ihr übrigens unter den folgenden Links:

Laurent verrät übrigens noch im Interview mit Blilibili, dass er die ersten drei Folgen der zweiten Season bereits sehen konnte. Auf Details dazu geht der Riot-CEO allerdings nicht ein. Fans müssen sich diesbezüglich also weiter in Geduld üben.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Staffel 2 von Arcane? Enttäuscht euch die Info, dass es dieses Jahr keine neuen Folgen der Netflix-Serie mehr gibt oder habt ihr ohnehin damit gerechnet? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!