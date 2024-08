Ihr könnt den Early Access von Arena Breakout: Infinite schon mal in eure Kalender eintragen.

Erst im Mai 2024 bekamen ausgewählte Hobbyschützen die Chance, in der geschlossenen Beta von Arena Breakout: Infinite ihr Durchhaltevermögen und die Qualität des neuen Hardcore-Shooters auf Herz und Nieren zu prüfen. Auf uns machte diese frühe Version grundsätzlich schon einmal einen ganz ordentlichen Eindruck, besonders was die vergleichsweise niedrige Einstiegshürde anging.

Jetzt wurde bekannt, wann Arena Breakout: Infinite im Early Access erscheint, und das ist überraschenderweise schon sehr bald.

Arena Breakout: Infinite öffnet nächste Woche die Pforten

Der Publisher MoreFun hat verkündet, dass der Early Access bereits am 13. August um 4 Uhr deutscher Zeit an den Start geht.

Ihr könnt euch jetzt auf der Webseite voranmelden, um Zugriff zur Early-Access-Version des Spiels zu erhalten. Ab dem 12. August könnt ihr Arena Breakout: Infinite dann vorab herunterladen, um zum Early-Access-Release pünktlich zu starten.

Das ist drin im Spiel

Arena Breakout: Infinite ist ein Extraction-Shooter in dem ihr darum kämpft, lebend von der Karte zu entkommen und wertvolle Beute zu sichern. Dabei müsst ihr euch der Bedrohung durch den gnadenlosen Permadeath stellen: Stirbt euer Charakter, bleibt er tot und ihr verliert eure gesamte Ausrüstung.

1:08 Tarkov-Konkurrent Arena Breakout: Infinite geht überraschend bald in den Early Access

Ihr werdet im Early Access drei Karten mit eigenen Eigenschaften erkunden können: die Farm, das Waffenlager und das Tal. Dabei erhaltet ihr Zugriff auf ein Arsenal aus 48 anpassbaren Waffen und müsst euch den wechselnden Wetterbedingungen des neuen Klimasystems beugen. Wer Escape from Tarkov mag, sollte sich das also einmal ansehen.

Übrigens: Der nächste Tarkov-Wipe, der euren Spielfortschritt zurücksetzt, wird ebenfalls in den ersten zwei August-Wochen erwartet. Damit dürfte sich der Early Access von Arena Breakout: Infinite direkt mit seinem größten Konkurrenten anlegen. Wir sind gespannt, wie sich der neue Hardcore-Shooter dabei schlägt.

Arena Breakout: Infinite möchte realistisches Waffen-Gameplay mit taktischer Kriegsführung und strategischen Gefechten vereinen. Dabei sollen Echtzeitbeleuchtung und eine 360-Grad-Klangkulisse für die nötige Immersion sorgen. Wie gut das umgesetzt wird, könnt ihr dann ab dem 13. August selbst ausprobieren.

Werdet ihr euch für den Early Access anmelden oder bleibt ihr lieber bei Escape from Tarkov? Was erwartet ihr vom neuen Hardcore-Shooter? Schreibt es in die Kommentare!