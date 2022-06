Steam verschenkt gerade Ark: So sichert ihr euch den Survival-Hit kostenlos

Ihr wollt Ark: Survival Evolved kostenlos spielen? Dann habt ihr jetzt die beste Gelegenheit dazu: Bei Steam gibt’s gerade den Survival-Hit mit Basenbau, zähmbaren Dinosauriern und stattlicher UE4-Grafik geschenkt. Wir verraten euch, wie ihr Ark gratis abstaubt und wie lange ihr Zeit dafür habt.

Vielleicht solltet ihr euch ranhalten, denn Ark 2 soll bereits 2023 erscheinen - und dabei mischt sogar Schauspieler und Familienfreund Vin Diesel mit. Das taufrische Gameplay vom Xbox/Bethesda-Showcase 2022 könnt ihr euch gleich mal hier angucken:

Was für ein Spiel ist Ark: Survival Evolved?

Doch zurück zum Thema, immerhin geht es hier um den momentan kostenlosen Vorgänger. Ark: Survival Evolved ist ein reinrassiges Open-World-Survival-Spiel, das bereits seit Jahren eine stolze Spielerschaft begeistert. Ihr wacht in Ark splitterfasernackt am Strand einer tropischen Insel auf und müsst - wenig überraschend - um euer Überleben kämpfen.

In Ark bekommt ihr es aber nicht nur mit Hunger, Durst und - sofern ihr im Online-Modus spielt - anderen Mitspielern zu tun, ebenso stampfen unterschiedlichste Dinosaurier über die Insel. Etwa Dilophosaurus, Brontosaurus oder der Tyrannosaurus Rex, nur um ein paar Beispiele zu nennen. Die Dinos von Ark können aber auch zum Haustier werden, sobald ihr dazu in der Lage seid, sie zu zähmen. Damit dient euch das Urzeit-Getier nicht nur als neuer bester Freund, sondern auch als Reittier und Beschützer.

Crafting und Basenbau spielt natürlich ebenfalls in Ark: Survival Evolved eine wichtige Rolle. Und hier kommt der Sci-Fi-Einschlag des Spiels zur Geltung: Gebt ihr euch nicht mit einem popeligen Holzbogen zufrieden, könnt ihr irgendwann auf Ionenkanonen und vergleichbare Späße zurückgreifen. Dafür müsst ihr nur lange genug spielen.

Was für abenteuerliche Geschichten Sascha Penzhorn bereits in Ark: Survival Evolved erlebt hat, könnt ihr in seinen ausführlichen Kolumnen nachlesen. Nur zur Vorwarnung: die haben (unter anderem) mit Kannibalismus und Kacke zu tun.

Für wen ist Ark: Survival Evolved interessant?

In Ark: Survival Evolved wird die persönliche Entwicklung eures Charakters groß geschrieben. Denn bei dem Bildschirm-Tod verliert ihr zwar all eure aktuell mitgebrachte Ausrüstung, trotzdem bleiben freigeschaltete Upgrades und Blaupausen erhalten. Seid ihr also ein Fan vom Basenbau in einem knallharten Survival-Setting, könnt ihr guten Gewissens einen Blick auf Ark riskieren.

Allerdings solltet ihr einen leistungsstarken PC mitbringen. Ark hat zwar schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, die ansehnliche Grafik in der Unreal Engine 4 hat aber ihren Preis. Wollt ihr Survival Evolved unter optimalen Voraussetzungen erleben, solltet ihr also dazu bereit sein, den Hardware-Hunger des Survival-Spiels zu stillen.

Dinos, Dinos, Dinos: Dino-Fans kommen um Ark wahrscheinlich sowieso nicht herum. Das Alleinstellungsmerkmal von zähm- und reitbaren Dinosauriern macht Ark im Survival-Genre nämlich durchaus einzigartig. Kein Wunder, dass das Spiel der Entwickler Wildcard bis heute eine treue Spielerschaft hinter sich vereint. Warum Dinos in Videospielen fantastisch sind, thematisieren wir übrigens gemeinsam mit Wissenschaftlern in der folgenden Episode unseres GameStar-Podcasts:

So sichert ihr euch Ark: Survival Evolved kostenlos

Um euch Ark: Survival Evolved kostenlos zu sichern, müsst ihr euch einfach nur mit eurem Steam-Konto anmelden und die entsprechende Produktseite aufrufen. Dort steht Ark aktuell mit einem Rabatt von 100 Prozent zur Verfügung, statt 24 Euro zahlt ihr also keinen Cent. Klickt nun auf Holen, um Ark so kostenlos eurer Steam-Bibliothek hinzuzufügen.

So lange habt ihr Zeit: Die Gratis-Aktion um Ark: Survival Evolved läuft bis Sonntag, dem 19. Juni 2022 um 19 Uhr nach deutscher Zeit. Danach kostet der Survival-Hit wieder Geld.

Wie geht es nach Ark: Survival Evolved weiter?

Teil 2 kommt 2023: Schon bei den Game Awards 2022 wurde mit Ark 2 die direkte Fortsetzung zu Survival Evolved angekündigt. Das Sequel gleicht vom Prinzip her seinem Vorgänger, dafür ist dieses Mal Schauspieler Vin Diesel in der Rolle des Stammeshäuptling Santiago mit von der Partie. Diesel leiht Ark 2 übrigens nicht nur sein Gesicht und seine Stimme, sondern ist auch direkt an der Produktion beteiligt.

Ark 2 erscheint für PC und auf Konsolen exklusiv für die Xbox Series X/S. Einen genauen Release-Termin gibt es derzeit nicht, spätestens 2023 soll es aber soweit sein. Falls ihr die Wartezeit überbrücken möchtet, schaut am besten unsere Liste der aktuell besten Survival-Spiele rein:

TV-Serie mit dickem Star-Aufgebot in Arbeit: Wer von Ark nicht genug bekommt, der darf sich ebenfalls über eine passende TV-Serie freuen. Aktuell sind zwei Staffeln mit insgesamt 14 Episoden von einer Laufzeit von jeweils 30 Minuten geplant. Dabei dreht sich die Story um verschiedene Menschen, die aus unterschiedlichsten Epochen der Geschichte herausgepflückt wurden, um in einer futuristischen Welt voller Dinos ums Überleben zu kämpfen.

Bei der Ark-Serie sind unter anderem Schauspieler wie Vin Diesel, Russell Crowe, Gerard Butler, David Tennant, Elliot Page, Michelle Yeoh, Karl Urban, Malcolm McDowell und Jeffrey Wright involviert. Einen genauen Release-Termin oder Infos zur Plattform, auf der Ark: The Animated Series erscheinen soll, gibt es derzeit nicht.

Was haltet ihr von Ark: Survival Evolved? Habt ihr euch bereits in den nackten Kampf ums Überleben hinein gewagt? Falls ja, welche Erfahrungen habt ihr mit dem Survival-Hit gemacht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!